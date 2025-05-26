Перемена настроения: Трамп недоволен Путиным

Дональд Трамп, выступая перед журналистами в аэропорту Морристаун, штат Нью-Джерси, по пути в Вашингтон, американский лидер недвусмысленно дал понять, что последние действия России на украинской территории вызывают у него серьезную обеспокоенность.
Отвечая на вопрос о возможности введения новых санкций против Москвы, Трамп высказался вполне определенно: по его мнению, такая мера не только возможна, но и абсолютно вероятна.
По сути, Белый дом уже рассматривает пакет ограничительных мер, которые могут быть приняты в ближайшее время. Трамп подчеркнул, что действия Владимира Путина вызывают у него глубокое недовольство.
Примечательно, что за жесткой риторикой скрываются давние и, по словам самого Трампа, вполне дружественные отношения с российским лидером. "Мы знакомы уже давно и всегда находили общий язык", — признался президент США.
Влади́мир Влади́мирович Пу́тин — российский государственный и политический деятель.
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