Перемена настроения: Трамп недоволен Путиным

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Дональд Трамп, выступая перед журналистами в аэропорту Морристаун, штат Нью-Джерси, по пути в Вашингтон, американский лидер недвусмысленно дал понять, что последние действия России на украинской территории вызывают у него серьезную обеспокоенность.

Фото: commons.wikimedia.org by Kremlin.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Дональд Трамп и Владимир Путин

Отвечая на вопрос о возможности введения новых санкций против Москвы, Трамп высказался вполне определенно: по его мнению, такая мера не только возможна, но и абсолютно вероятна.

По сути, Белый дом уже рассматривает пакет ограничительных мер, которые могут быть приняты в ближайшее время. Трамп подчеркнул, что действия Владимира Путина вызывают у него глубокое недовольство.

Примечательно, что за жесткой риторикой скрываются давние и, по словам самого Трампа, вполне дружественные отношения с российским лидером. "Мы знакомы уже давно и всегда находили общий язык", — признался президент США.

Уточнения

Влади́мир Влади́мирович Пу́тин — российский государственный и политический деятель.

