Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не переносишь творог? Этот сыр — идеальная альтернатива и вкуснее, и полезнее
Подземный удар: коррупционный скандал потряс московский метрополитен
Сухой закон: самогонный аппарат стал хитом продаж
Голод, токсины, депрессия: узнай все об опасности быстрого похудения в этой статье
Вас ждёт посылка с сюрпризом — как аферисты грабят россиян через маркетплейсы
Кровавый саботаж: Украина ужаснулась от нового плана Зеленского
Многолетник, который меняет правила игры в саду: лиатрида из Канзаса покоряет сердца цветоводов
Забудьте о жирном блеске: как это солнцезащитное средство стало must-have среди бьюти-гуру
Энергетические сбои на горизонте: что несёт мощное солнечное извержение

Перемена настроения: Трамп недоволен Путиным

0:57
Мир

Дональд Трамп, выступая перед журналистами в аэропорту Морристаун, штат Нью-Джерси, по пути в Вашингтон, американский лидер недвусмысленно дал понять, что последние действия России на украинской территории вызывают у него серьезную обеспокоенность.

Дональд Трамп и Владимир Путин
Фото: commons.wikimedia.org by Kremlin.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Дональд Трамп и Владимир Путин

Отвечая на вопрос о возможности введения новых санкций против Москвы, Трамп высказался вполне определенно: по его мнению, такая мера не только возможна, но и абсолютно вероятна.

По сути, Белый дом уже рассматривает пакет ограничительных мер, которые могут быть приняты в ближайшее время. Трамп подчеркнул, что действия Владимира Путина вызывают у него глубокое недовольство. 

Примечательно, что за жесткой риторикой скрываются давние и, по словам самого Трампа, вполне дружественные отношения с российским лидером. "Мы знакомы уже давно и всегда находили общий язык", — признался президент США.

Уточнения

Влади́мир Влади́мирович Пу́тин — российский государственный и политический деятель.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Сейчас читают
Не роскошь, а броня: как старый Крузак стал выбором тех, кто в теме
Авто
Не роскошь, а броня: как старый Крузак стал выбором тех, кто в теме Аудио 
Прощай, человечество: природа уже выбрала себе нового правителя, и он живёт под водой
Домашние животные
Прощай, человечество: природа уже выбрала себе нового правителя, и он живёт под водой Аудио 
Унитаз блестит, бельё пахнет, сковорода как новая — и всё благодаря одному средству
Недвижимость
Унитаз блестит, бельё пахнет, сковорода как новая — и всё благодаря одному средству Аудио 
Популярное
Пингвины вне меню: почему белые медведи никогда их не едят

Белые медведи никогда не едят пингвинов. Не потому что не хотят — просто они живут на разных концах планеты. Всё дело в географии.

Пингвины вне меню: почему белые медведи никогда их не едят
Три цвета, из-за которых ваша квартира выглядит дёшево — и кажется меньше
Три цвета, из-за которых ваша квартира выглядит дёшево — и кажется меньше
Андрей Разин возрождает Ласковый май с новым вокалистом: кто заменит скончавшегося Шатунова?
Кто там поёт-то вообще? Иосиф Пригожин раскрыл, почему группа ВИА Гра закончила свой путь
Поставки F-16 на вооружение ВСУ идут полным ходом, а результата нет Любовь Степушова Вечный рейтинг и временное терпение: как Зеленский лидирует в опросах, но теряет страну Дмитрий Плотников Как быстро пройти досмотры у Крымского моста в 2025 году и пережить пробку Олег Володин
Вы всё ещё вешаете картины? Вот как оформить стены без рамок и банальностей
Мяу — это не просто звук: зачем кошки на самом деле с нами разговаривают
Метод Сакумы популярен среди моделей для похудения: уделяйте всего 5 минут в день
Метод Сакумы популярен среди моделей для похудения: уделяйте всего 5 минут в день
Последние материалы
Даже обидно: Лена Ленина рассказала о своём опыте общения с Депардье
Перемена настроения: Трамп недоволен Путиным
Ультиматум от Белого дома: Гарвард на грани исторического запрета
Агент Кремля: Запад раскрыл план Трампа по Украине, Киев многое потеряет
Лебедь демократии: на спецпредставителя Трампа совершено нападение
Куркума, имбирь и ещё 3 специи, которые могут ослабить действие лекарств
Руки как у фитнес-модели: 9 упражнений избавят от дряблости
Вы точно нажимали эту кнопку — и, возможно, уже запустили разрушение двигателя
Слухи об ужасном землетрясении приводят к обвалу бронирований в Японию — прогнозы, сделанные в графическом романе
Учёные предсказывают: мегацунами высотой с небоскрёб могут поглотить побережье США
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.