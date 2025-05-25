Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Подземный удар: коррупционный скандал потряс московский метрополитен
Сухой закон: самогонный аппарат стал хитом продаж
Голод, токсины, депрессия: узнай все об опасности быстрого похудения в этой статье
Вас ждёт посылка с сюрпризом — как аферисты грабят россиян через маркетплейсы
Кровавый саботаж: Украина ужаснулась от нового плана Зеленского
Многолетник, который меняет правила игры в саду: лиатрида из Канзаса покоряет сердца цветоводов
Забудьте о жирном блеске: как это солнцезащитное средство стало must-have среди бьюти-гуру
Энергетические сбои на горизонте: что несёт мощное солнечное извержение
Асфальт под ними — как лёд: эти шины скользят даже на сухой дороге

Ультиматум от Белого дома: Гарвард на грани исторического запрета

2:26
Мир

Дональд Трамп, президент США, обрушился с критикой на Гарвард, обвинив его в настоящей дискриминации американских студентов.

Гарвардский университет
Фото: commons.wikimedia.org by Bostonian13, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Гарвардский университет

По мнению Трампа, иностранцы занимают слишком много бюджетных мест — целых 31%! — лишая тем самым перспективной молодёжи из самих Штатов шанса на образование.

Выступая перед журналистами в аэропорту, Трамп был категоричен: такая ситуация недопустима. Он заявил, что не имеет ничего против иностранных студентов как таковых, но дисбаланс в Гарварде зашёл слишком далеко. По его словам, десятки тысяч мест фактически зарезервированы для абитуриентов из-за рубежа, в то время как талантливые американцы вынуждены уезжать учиться в другие страны или вовсе отказываться от мечты.

Однако Гарвард ответил Трампу не просто возражениями — университет перешёл в контрнаступление. На прошлой неделе администрация учебного заведения оказалась на грани катастрофы: министр внутренней безопасности Кристи Ноэм объявила сенсационное решение — Гарвард лишён права принимать иностранных студентов.

Более того, все учащиеся из других стран должны были срочно перевестись в другие вузы. Фактически университету грозил крах: иностранцы приносят Гарварду миллионы долларов и львиную долю научного потенциала.

Но уже на следующий день разразился скандал: федеральный суд США приостановил действие запрета.

Почему? Оказалось, Гарвард подготовил тяжёлую артиллерию — 10 пунктов обвинения против администрации Трампа. Тут и нарушение закона об административных процедурах (APA), и покушение на свободу слова и собраний (первая поправка к конституции США). По сути, университет назвал действия властей не просто самоуправством, а настоящим посягательством на академическую свободу.

Но Трамп не сбавляет обороты. Он требует от Гарварда предоставить списки всех иностранных студентов для проверки их благонадёжности. Параллельно президент США бросил вузу ещё одно обвинение — в потворстве антисемитским настроениям. По его мнению, руководство Гарварда должно немедленно пресечь любые проявления враждебности по отношению к еврейским студентам.

Уточнения

Кри́сти Линн Но́эм — американский государственный и политический деятель, член Республиканской партии США, министр внутренней безопасности США с 25 января 2025 года.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Сейчас читают
Андрей Разин возрождает Ласковый май с новым вокалистом: кто заменит скончавшегося Шатунова?
Российский шоу-бизнес
Андрей Разин возрождает Ласковый май с новым вокалистом: кто заменит скончавшегося Шатунова? Аудио 
Мяу — это не просто звук: зачем кошки на самом деле с нами разговаривают
Домашние животные
Мяу — это не просто звук: зачем кошки на самом деле с нами разговаривают Аудио 
Минус 10 лет без операций: топ косметологических методик для зрелой кожи, которые действительно работают
Красота и стиль
Минус 10 лет без операций: топ косметологических методик для зрелой кожи, которые действительно работают Аудио 
Популярное
Пингвины вне меню: почему белые медведи никогда их не едят

Белые медведи никогда не едят пингвинов. Не потому что не хотят — просто они живут на разных концах планеты. Всё дело в географии.

Пингвины вне меню: почему белые медведи никогда их не едят
Три цвета, из-за которых ваша квартира выглядит дёшево — и кажется меньше
Три цвета, из-за которых ваша квартира выглядит дёшево — и кажется меньше
Андрей Разин возрождает Ласковый май с новым вокалистом: кто заменит скончавшегося Шатунова?
Кто там поёт-то вообще? Иосиф Пригожин раскрыл, почему группа ВИА Гра закончила свой путь
Поставки F-16 на вооружение ВСУ идут полным ходом, а результата нет Любовь Степушова Вечный рейтинг и временное терпение: как Зеленский лидирует в опросах, но теряет страну Дмитрий Плотников Как быстро пройти досмотры у Крымского моста в 2025 году и пережить пробку Олег Володин
Вы всё ещё вешаете картины? Вот как оформить стены без рамок и банальностей
Мяу — это не просто звук: зачем кошки на самом деле с нами разговаривают
Метод Сакумы популярен среди моделей для похудения: уделяйте всего 5 минут в день
Метод Сакумы популярен среди моделей для похудения: уделяйте всего 5 минут в день
Последние материалы
Даже обидно: Лена Ленина рассказала о своём опыте общения с Депардье
Перемена настроения: Трамп недоволен Путиным
Ультиматум от Белого дома: Гарвард на грани исторического запрета
Агент Кремля: Запад раскрыл план Трампа по Украине, Киев многое потеряет
Лебедь демократии: на спецпредставителя Трампа совершено нападение
Куркума, имбирь и ещё 3 специи, которые могут ослабить действие лекарств
Руки как у фитнес-модели: 9 упражнений избавят от дряблости
Вы точно нажимали эту кнопку — и, возможно, уже запустили разрушение двигателя
Слухи об ужасном землетрясении приводят к обвалу бронирований в Японию — прогнозы, сделанные в графическом романе
Учёные предсказывают: мегацунами высотой с небоскрёб могут поглотить побережье США
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.