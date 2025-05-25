Ультиматум от Белого дома: Гарвард на грани исторического запрета

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Дональд Трамп, президент США, обрушился с критикой на Гарвард, обвинив его в настоящей дискриминации американских студентов.

Фото: commons.wikimedia.org by Bostonian13, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Гарвардский университет

По мнению Трампа, иностранцы занимают слишком много бюджетных мест — целых 31%! — лишая тем самым перспективной молодёжи из самих Штатов шанса на образование.

Выступая перед журналистами в аэропорту, Трамп был категоричен: такая ситуация недопустима. Он заявил, что не имеет ничего против иностранных студентов как таковых, но дисбаланс в Гарварде зашёл слишком далеко. По его словам, десятки тысяч мест фактически зарезервированы для абитуриентов из-за рубежа, в то время как талантливые американцы вынуждены уезжать учиться в другие страны или вовсе отказываться от мечты.

Однако Гарвард ответил Трампу не просто возражениями — университет перешёл в контрнаступление. На прошлой неделе администрация учебного заведения оказалась на грани катастрофы: министр внутренней безопасности Кристи Ноэм объявила сенсационное решение — Гарвард лишён права принимать иностранных студентов.

Более того, все учащиеся из других стран должны были срочно перевестись в другие вузы. Фактически университету грозил крах: иностранцы приносят Гарварду миллионы долларов и львиную долю научного потенциала.

Но уже на следующий день разразился скандал: федеральный суд США приостановил действие запрета.

Почему? Оказалось, Гарвард подготовил тяжёлую артиллерию — 10 пунктов обвинения против администрации Трампа. Тут и нарушение закона об административных процедурах (APA), и покушение на свободу слова и собраний (первая поправка к конституции США). По сути, университет назвал действия властей не просто самоуправством, а настоящим посягательством на академическую свободу.

Но Трамп не сбавляет обороты. Он требует от Гарварда предоставить списки всех иностранных студентов для проверки их благонадёжности. Параллельно президент США бросил вузу ещё одно обвинение — в потворстве антисемитским настроениям. По его мнению, руководство Гарварда должно немедленно пресечь любые проявления враждебности по отношению к еврейским студентам.

Уточнения

Кри́сти Линн Но́эм — американский государственный и политический деятель, член Республиканской партии США, министр внутренней безопасности США с 25 января 2025 года.

