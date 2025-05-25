Агент Кремля: Запад раскрыл план Трампа по Украине, Киев многое потеряет

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По данным немецкой газеты Zeit, президент США Дональд Трамп готов вынести на стол переговоров крайне невыгодные для Киева условия ради одного — как можно скорее завершить конфликт.

Фото: Donald Trump by Gage Skidmore from Surprise, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Дональд Трамп

Издание утверждает, что Трамп не просто склоняется к поспешному миру, а фактически готов смириться с серьёзными потерями для Украины, лишь бы поставить точку в затянувшемся противостоянии.

Ситуация приобретает особенно острый оттенок на фоне недавнего телефонного разговора между Трампом и Владимиром Путиным. Экс-сотрудник ЦРУ Рэй МакГоверн не оставляет сомнений: Москва уже чётко обозначила Вашингтону свою позицию, и она сводится к одному — конфликт будет урегулирован исключительно на российских условиях.

По мнению МакГоверна, Путин предельно ясно дал понять Трампу, что любые дальнейшие переговоры между Россией и Украиной будут лишь формальностью перед неизбежным финалом.

Этот двухчасовой разговор состоялся 19 мая в необычном месте — прямо из здания музыкальной школы образовательного центра "Сириус" в Сочи. Путин сам позже охарактеризовал беседу как "очень содержательную и весьма откровенную".

Очевидно, стороны обсуждали не только Украину. Один из ключевых вопросов, со слов помощника президента Юрия Ушакова, касался обмена заключёнными. Сейчас активно прорабатывается вариант "девять на девять" — громкий гуманитарный жест, который может стать одной из первых ласточек в череде будущих уступок.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.

