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Лебедь демократии: на спецпредставителя Трампа совершено нападение

1:13
Мир

Дональд Трамп, 45-й президент Соединённых Штатов, поделился в своей социальной сети Truth Social сенсационной новостью.

Марко Рубио и Стив Уиткофф
Фото: commons.wikimedia.org by U.S. Department of State, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Марко Рубио и Стив Уиткофф

Его близкий друг и спецпосланник Стив Уиткофф едва не стал жертвой разъярённой птицы.

Трамп сообщил, что инцидент произошёл прямо во время игры в гольф, когда Уиткофф неожиданно подвергся нападению белого лебедя. Фотография, приложенная к посту, говорит сама за себя: спецпосланник запечатлён в момент отчаянной самообороны — он пытается отбиться от агрессивной птицы. Трамп прокомментировал снимок весьма лаконично, сославшись на свой давний тезис о том, что гольф далеко не так безопасен, как кажется на первый взгляд.

По словам Трампа, он всегда предупреждал об опасностях, подстерегающих игроков на гольф-поле. "Моего друга укусили в Бедминстере", — написал американский лидер, явно намекая на то, что никто не застрахован от внезапных атак пернатых.

Причины столь агрессивного поведения лебедя Трамп не стал раскрывать, оставив поклонников и читателей в недоумении: что же спровоцировало птицу на такое нападение?

Уточнения

Стивен Чарльз (Стив) Уиткофф — американский миллиардер, дипломат, инвестор и застройщик, адвокат и филантроп, специальный посланник США на Ближнем Востоке.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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