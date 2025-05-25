Кинематограф во тьме: как диверсанты сорвали главный показ Канн

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На юге Франции разыгралась настоящая энергетическая драма, оставившая без света около 160 тысяч домохозяйств.

Фото: commons.wikimedia.org by John Dyer, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Флаг Франции

Причиной масштабного отключения электроэнергии стал умышленный поджог на одной из ключевых электроподстанций — именно так квалифицировали инцидент местные власти. Но самое интересное не в самом факте аварии, а в том, кто взял на себя ответственность за диверсию. Две анонимные группировки анархистов заявили, что это была их спланированная акция.

Их заявление, опубликованное на леворадикальной платформе Indymedia, прозвучало как гром среди ясного неба. В нём анархисты пояснили, что целью атаки стала не только энергетическая инфраструктура региона, но и вполне конкретный объект — проходящий в эти дни Каннский кинофестиваль.

По их словам, это был символический удар сразу по двум мишеням: мировой культурной элите и военно-промышленному комплексу Франции. Анархисты недвусмысленно дали понять, что их акция — протест против экологического беспредела (якобы промышленные предприятия региона нещадно загрязняют окружающую среду) и против поставок французского оружия на Украину и Ближний Восток.

Инцидент произошел ранним утром в субботу в департаменте Приморские Альпы.

Префектура региона оперативно подтвердила, что отключение электроэнергии затронуло западную часть департамента, где как раз расположен знаменитый Дворец фестивалей и конгрессов — сердце Каннского кинофестиваля. Энергетический оператор RTE зафиксировал: без света остались 160 тысяч домов — цифра, сравнимая с населением небольшого города. Однако уже к вечеру того же дня подачу электричества удалось восстановить.

Но подробности ЧП рисуют картину хорошо спланированной атаки. Выяснилось, что в коммуне Таннерон злоумышленники подожгли электроподстанцию, работавшую с напряжением 400 киловольт.

Одновременно с этим была повреждена опора линии электропередачи в соседней коммуне Вильнев-Лубе — и тут почерк был тот же. Эксперты позже обнаружат на месте следы легковоспламеняющихся веществ, а основание опоры окажется аккуратно подпиленным. Правоохранители не сомневаются: это был циничный и расчётливый умышленный акт.

Каннский кинофестиваль, стартовавший во вторник, едва не стал жертвой энергетического коллапса. В субботу вечером, когда должен был идти фильм "Сират" франко-испанского режиссера Оливера Лаше, залы Дворца фестивалей погрузились во тьму.

Показ пришлось экстренно прерывать. Организаторы сработали оперативно — под рукой оказались электрогенераторы, и свет включили буквально за считанные минуты.

Уточнения

Междунаро́дный Ка́ннский кинофестива́ль — ежегодный кинематографический фестиваль, проводимый во второй половине мая в курортном городе Канн (Франция) на базе Дворца фестивалей и конгрессов на набережной Круазет.

