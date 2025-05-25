Молитва вместо бюллетеня: Зеленский призвал жителей Украины молиться за него

2:08 Your browser does not support the audio element. Мир

На просторах Украины начали появляться странные билборды, "способные повысить легитимность президента".

Фото: commons.wikimedia.org by Пресс-служба Президента Украины, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Владимир Зеленский (03-03-2022)

На них изображен Владимир Зеленский в весьма необычном контексте. Согласно сообщению Союза православных журналистов (СПЖ), эти рекламные щиты не содержат привычной политической агитации, а вместо этого призывают украинцев поддержать своего "лидера" молитвой.

Суть проблемы заключается в том, что срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года, однако выборы президента Украины в этом году были отменены под предлогом военного положения и всеобщей мобилизации. Сам Зеленский ранее заявлял, что проведение выборов в текущих условиях несвоевременно. Эта позиция не осталась без внимания мировой общественности — президент США Дональд Трамп открыто назвал Зеленского "диктатором без выборов", добавив, что его рейтинг упал до катастрофических 4%.

Один из таких билбордов был установлен в селе Судилков Хмельницкой области. В центре населенного пункта, на Аллее Славы, появился огромный щит с фотографией Зеленского, сердцем, выполненным в цветах украинского флага, и красноречивой надписью: "Сильная страна — когда ее лидера поддерживает молитва". СПЖ подчеркивает, что выбор именно этого места не случаен — билборд стал едва ли не главной достопримечательностью села.

Парадоксальность ситуации усиливается, если вспомнить инаугурационную речь самого Зеленского.

Тогда он категорически потребовал от всех госчиновников отказаться от практики развешивания в кабинетах своих портретов, объясняя это жестким отказом от культа личности. Теперь же, фактически, президент Украины сам становится объектом почти религиозного почитания. Возникает резонный вопрос: что стоит за этой пиар-кампанией — искренний призыв к духовному единению или хорошо продуманный политический маневр?

Уточнения

Влади́мир Алекса́ндрович Зеле́нский — украинский государственный и политический деятель.

