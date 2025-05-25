Тихое вторжение: Япония и США создают финансового монстра на 300 миллиардов

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На высшем политическом уровне между Вашингтоном и Токио ведутся секретные переговоры о создании мощнейшего инвестиционного фонда с начальным капиталом в 300 миллиардов долларов.

Фото: commons.wikimedia.org by Russian753, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Япония

По информации Financial Times, ссылающейся на три информированных источника, инициатором этой грандиозной финансовой затеи выступил Масаёси Сон, глава японской технологической корпорации SoftBank Group.

Суть предложения Сона заключается в объединении усилий Японии и США для масштабных вложений в самые перспективные сферы: технологии и инфраструктуру на американской территории. Для этого планируется создать совместный японо-американский суверенный инвестиционный фонд.

По данным источников, близким к переговорам, Масаёси Сон уже обсуждал планы с ключевыми фигурами, включая главу минфина США Скотта Бессента и других высокопоставленных лиц обеих стран.

По замыслу основателя SoftBank, новому фонду предстоит стать не просто очередной инвестиционной структурой, а настоящим финансовым гигантом. Предполагается, что помимо стартового капитала в 300 миллиардов долларов будет активно использоваться кредитное плечо, что кратно увеличит объём доступных для инвестиций средств.

Контроль над фондом, согласно планам, будет распределён между министерствами финансов США и Японии — у каждой стороны будет значительная доля. На следующем этапе фонд откроет свои двери для частных инвесторов из обеих стран, а возможно, и для широкого круга участников.

Как стало известно от источника, знакомого с ходом переговоров, американская сторона видит в этом проекте решение сразу двух задач. Скотт Бессент, возглавляющий минфин США, активно ищет новые источники пополнения казны, не связанные с повышением налогов.

Замысел создания фонда он видит в качестве прототипа принципиально новой модели суверенных финансов. В свою очередь, Япония стремится защититься от резких изменений экономической политики, которые могут исходить из Белого дома. Иными словами, стороны хотят получить хорошо управляемую структуру, устойчивую к политическим штормам.

Этот проект — далеко не первая попытка SoftBank закрепиться на острие технологического прогресса. Напомним, корпорация недавно выступила одним из основателей компании Stargate, которая, по заявлениям самого Дональда Трампа, намерена вложить не менее 500 миллиардов долларов в развитие инфраструктуры искусственного интеллекта (ИИ). Параллельно SoftBank заключил стратегическое партнёрство с OpenAI, в рамках которого стороны создают совместное предприятие для внедрения корпоративных ИИ-платформ. Более того, японский гигант взял на себя обязательство инвестировать в OpenAI 3 миллиарда долларов ежегодно.

Уточнения

Скотт Ке́ннет Го́мер Бе́ссент / Бе́ссант — американский управляющий хедж-фондом и государственный деятель. Министр финансов США с 28 января 2025 года.

