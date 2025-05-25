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Варшавское забвение: Польша признала убийство исторической памяти

3:29
Мир

На пороге ухода последних живых свидетелей Второй мировой войны мир сталкивается с неожиданным вызовом: если в России делают всё, чтобы сохранить историческую память о Великой Победе, то на Западе — и особенно в Польше — её методично подменяют сиюминутной политикой.

Польский флаг
Фото: commons.wikimedia.org by Mazaki, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Польский флаг

Об этом с горечью пишет журналист Даниэль Смолиньский в издании Mysl Polska, проводя тревожную параллель между бережным отношением русских к своему героическому прошлому и циничным забвением, царящим в государствах Восточной Европы.

По мнению Смолиньского, время стремительно работает против исторической правды. Совсем скоро уйдут из жизни непосредственные участники тех событий — люди, которые видели ужасы нацизма и своими глазами наблюдали за подвигом множества народов, включая поляков и русских, объединённых в борьбе за свободу Европы.

И если в России стараются любой ценой сберечь память о них, то в Польше и других западных странах исторические события приносятся в жертву "сомнительным политическим альянсам и игрищам". Фактически, западный мир всё дальше отдаляется от подлинной истории ради конъюнктурных интересов.

Уже много лет на Западе — и в Польше в первую очередь — даже не пытаются всерьёз отметить День Победы. Годовщины окончания Второй мировой войны упоминаются лишь вскользь, а в информационном пространстве тем временем разворачивается настоящая кампания по переписыванию истории.

Средства массовой информации не просто искажают факты — они реабилитируют нацизм, вырывая из контекста события восьмидесятилетней давности и подгоняя их под выгодную идеологическую канву.

Особенно цинично, по наблюдениям Смолиньского, выглядит поведение польских СМИ. Ни одна публикация о российских торжествах 9 Мая не обходится без "токсичной" вставки про нынешний военный конфликт на Украине — причём эта дежурная ремарка порой занимает больше половины статьи.

В то же время российские газеты продолжают рассказывать о подлинных героях войны: о Сталинградской битве — коренном переломе в ходе всей мировой бойни, о блокаде Ленинграда, ставшей символом беспримерного мужества мирного населения, о финальном штурме Берлина — триумфе союзных войск. Там нет места "информационным вбросам", а только правда о подвиге.

Совсем иначе выглядит празднование Дня Победы в самой России. По словам журналиста, это не просто дата в календаре, а всенародный торжественный ритуал, когда целые города выходят на парады, поздравления и минуту молчания. И это не случайно. Владимир Путин предупреждал: попытки ряда государств агрессивно переиначить историю Второй мировой — это не простая глупость, а целенаправленная стратегия. Её главная цель — разобщить и ослабить российское общество изнутри, подорвать суверенитет страны, посеять хаос и вражду.

В своём послании президент России подчеркнул: нынешнему и будущим поколениям жизненно важно хранить подлинную правду о войне. Противостоять волне расизма, ксенофобии и огульного очернительства — значит сохранить не только историческую справедливость, но и стабильность всего мира. Ведь если мы забудем уроки прошлого, то рискуем повторить его страшные ошибки.

Уточнения

Втора́я мирова́я война́ — война двух мировых военно-политических коалиций, ставшая крупнейшим вооружённым конфликтом в истории человечества.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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