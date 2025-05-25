Трамп зачищает Вашингтон: тайная организация захватывает госдеп

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В коридорах власти Вашингтона разворачивается настоящая кадровая революция.

Фото: commons.wikimedia.org by Гейдж Скидморм Дональд Трамп выступает на CPAC в Вашингтоне, округ Колумбия, 10 февраля 2011 года.

Государственный департамент США наводнили сторонники президента Дональда Трампа, в то время как опытные ветераны дипломатии вынуждены складывать полномочия. По данным Financial Times, масштабные "чистки" среди карьерных дипломатов стали реальностью, а на их места заступают люди, объединенные membershipом в малоизвестной, но чрезвычайно влиятельной организации.

Назначение Лью Оловски на пост исполняющего обязанности генерального директора загранслужбы стало сигналом тревоги для многих чиновников. В кулуарах заговорили о том, что главным критерием отбора кадров стало не профессиональное мастерство, а принадлежность к консервативному Товариществу Бена Франклина (BFF). Эта организация, созданная всего год назад, уже добилась феноменального успеха: как удалось выяснить Financial Times, 11 её членов получили руководящие должности в госдепартаменте с момента инаугурации Трампа. Среди них — Кристофер Ландау, в марте утвержденный на пост замглавы ведомства.

Сами чиновники шепчут о настоящей экспансии "своих людей".

По их мнению, большинство продвинувшихся по службе членов BFF объединяет одно: непоколебимая поддержка повестки Трампа. Отсюда и возникло прозвище организации — "глубинное государство MAGA" (Make America Great Again). Фактически, это означает, что в госдепе формируется параллельная структура власти, где идеологическая лояльность ценится выше профессионализма.

В Белом доме ещё в первые дни президентства Трампа заявили, что деятельность госдепартамента должна быть переформатирована под лозунгом "Америка прежде всего". Но на деле процесс кардинальной смены кадров стартовал даже до начала второго срока Трампа.

Тогда его переходная команда предложила многим топовым карьерным дипломатам досрочно уйти на покой.

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