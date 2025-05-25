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Затишье на переговорах: что известно о новой встрече делегаций России и Украины

1:39
Мир

Переговоры между Россией и Украиной, которые, казалось бы, зашли в тупик, вновь набирают обороты — но на каких условиях и в каком формате они состоятся, остается главным вопросом недели.

Переговоры между Россией и Украиной в Белоруссии
Фото: Кировский районный исполнительный комитет by БелТА, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Переговоры между Россией и Украиной в Белоруссии

В воскресенье источники РИА Новости окончательно развеяли надежды на быстрый ответ: конкретной информации о дате и месте следующего раунда диалога пока нет.

Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сделал интригующее заявление — по его словам, стороны всё-таки достигли принципиального соглашения о возобновлении переговоров. Но что скрывается за этими словами? Готовы ли Москва и Киев сесть за стол переговоров без предварительных условий?

Напоминаем, что президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без каких-либо предварительных условий ещё 15 мая в Стамбуле. Цель, озвученная пресс-секретарем Кремля Дмитрием Песковым, звучала четко: устранить первопричины конфликта и, что особенно важно, обеспечить интересы России. Звучит просто, но за этими словами стоит главное — фактическое прекращение огня и возможное урегулирование конфликта.

Российская делегация, как и планировалось, прибыла в Стамбул в назначенный день, но контактов в тот день не случилось. Лишь на следующий день стороны наконец встретились — и переговоры продлились почти два часа. В Кремле остались довольны результатом: российская сторона после встречи с украинской делегацией выразила готовность продолжать диалог.

Уточнения

Хака́н Фида́н — турецкий дипломат, министр иностранных дел Турции, экс-глава турецкой службы безопасности.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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