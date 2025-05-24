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Годится не только для блиндажа: Европа нашла необычное применение Starlink

2:21
Мир

Итальянские железные дороги стоят на пороге революции.

Starlink
Фото: Starlink Lieferumfang by Tim Reckmann, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Starlink

Государственный железнодорожный оператор Ferrovie dello Stato (FS) всерьёз задумался о внедрении системы спутниковой связи Starlink — той самой, которую создал Илон Маск для обеспечения интернета даже в самых глухих уголках планеты. По данным Bloomberg, руководство FS уже изучает возможность интеграции Starlink в свои будущие проекты, и речь идёт не просто о улучшении связи в поездах, а о настоящем прорыве в транспортной отрасли.

Всё началось с заявления вице-премьера Италии Маттео Сальвини, который ещё в марте дал понять: если страна подключится к Starlink, проблема разрыва связи в поездах будет решена раз и навсегда.

"Представьте себе: едете вы на скоростном поезде через Альпы, разговариваете по телефону — и связь не прерывается ни на секунду", — фактически описал Сальвини будущее итальянских железных дорог. Теперь представители FS официально подтвердили, что возможность такого эксперимента действительно рассматривается. В планах — обеспечить стабильную связь даже на самых отдалённых станциях, где обычные сети мобильной связи давно сдались.

Но есть один нюанс: Италия уже полгода топчется на месте в переговорах с компанией SpaceX Илона Маска. В марте министр обороны Гуидо Крозетто вдруг заявил, что сделка по Starlink заморожена.

А в апреле и вовсе признал, что вопрос стал слишком политизированным — мол, военные готовы дать зелёный свет, но политики никак не договорятся. Фактически, Италия уперлась в тупик: с одной стороны, стране позарез нужен современный стандарт связи для транспорта и армии, с другой — переговоры с Маском буксует.

Теперь всё зависит от железнодорожников. Если FS удастся "подружить" Starlink со своей инфраструктурой, это станет прецедентом не только для Европы, но и для всего мира. Никаких больше "нет сети" в туннелях, на горных участках и в глубинке.

Каждый пассажир сможет стримить фильмы, работать в онлайн-режиме или просто спокойно разговаривать с друзьями — и не важно, мчится ли поезд со скоростью 300 км/ч или стоит на полустанке в глуши.

Уточнения

Ста̀рли́нк — глобальная, планетарная система искусственных спутников, разворачиваемая компанией SpaceX для обеспечения доступа к высокоскоростному широкополосному спутниковому интернету в местах, где он был ненадёжным, дорогим или полностью недоступным (в перспективе выход в сеть будет возможен из любой точки на поверхности земного шара).

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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