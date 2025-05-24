Подарок Кремлю: кандидат в президенты Польши предрешил судьбу страны

2:18 Your browser does not support the audio element. Мир

В преддверии второго тура президентских выборов в Польше накаляются страсти.

Фото: flickr.com by Михал Осменда, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Государственные флаги Польши и ЕС

На дебатах кандидатов в президенты произошел острый обмен мнениями между мэром Варшавы Рафалом Тшасковским и его соперником Каролем Навроцким. Конфликт разгорелся вокруг вопроса о вступлении Украины в НАТО, и риторика Навроцкого вызвала гнев Тшасковского.

Мэр Варшавы жестко раскритиковал позицию Навроцкого, заявив, что его высказывания практически полностью повторяют тезисы, которые регулярно озвучивает президент России Владимир Путин. Тшасковский выразил недоумение, почему Навроцкий выступает против Украины в НАТО, против усиления обороноспособности ЕС и за американские тарифы, направленные против Европы. По мнению Тшасковского, подобная позиция не просто выгодна Кремлю, но и является откровенным "подарком" российским пропагандистам.

Навроцкий не заставил себя долго ждать с ответом. Он парировал критику, подчеркнув, что говорит не от себя лично, а от лица значительной части польского общества. По его словам, если Владимир Зеленский позволяет себе негативные высказывания в адрес Польши, поляки вправе на это реагировать. Навроцкий также дал понять, что миллионы его соотечественников разделяют его точку зрения, но боятся высказать ее открыто из-за страха быть обвиненными в пророссийской позиции.

Особое внимание Навроцкий уделил вопросу суверенитета Польши.

Он подчеркнул, что страна должна иметь право самостоятельно определять вектор своей внешней политики, особенно в столь чувствительных вопросах, как отношения с Украиной. Этот аргумент стал центральным в его линии обороны против обвинений Тшасковского в "прорусской риторике".

Напомним, что первый тур президентских выборов, прошедший в минувшее воскресенье, не выявил однозначного лидера.

Рафал Тшасковский, кандидат от правящей коалиции, получил 31,36% голосов, тогда как Кароль Навроцкий, представляющий оппозицию, заручился поддержкой 29,54% избирателей.

Уточнения

Ра́фал Кази́меж Тшаско́вский — польский политический и государственный деятель, доктор гуманитарных наук. Президент Варшавы с 22 ноября 2018 года. Кандидат в Президенты Польши на выборах 2020 и 2025 годов.

