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Тупик без выхода: Молдавия потеряла будущее

2:21
Мир

Экономика Молдавии медленно умирает — и это уже не просто кризис, а затянувшаяся агония.

Флаг Молдавии
Фото: commons.wikimedia.org by Aurelian Sandulescu, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Флаг Молдавии

По мнению известного экономического аналитика Владимира Головатюка, последние два года страна фактически топчется на месте, а власти не просто не могут найти выход, но даже не пытаются всерьёз за него взяться. Экономика не работает в полную силу, и это не громкие слова — за ними стоят цифры и судьбы людей.

Производство товаров сокращается, экспорт падает, валюты в страну поступает всё меньше. Из-за этого бюджет недополучает критически важные доходы, и правительство выкручивается как может: берёт новые займы, ещё глубже закапывая страну в долговую яму. Головатюк прямо говорит: власти не решают проблемы, а лишь делают вид, что пытаются что-то изменить. Ситуация зашла так далеко, что даже невооружённым глазом видно — до реального перелома ещё очень далеко.

Самое интересное, что в Кишинёве предпочитают называть вещи другими именами.

Вместо признания реального положения дел чиновники твердят о рецессии, словно это слово способно смягчить катастрофу. Но аналитик беспощаден: рецессия и стагнация — не одно и то же. Первая — это кратковременное падение ВВП в течение двух кварталов, после чего обычно наступает восстановление. Вторая же — затяжная болезнь, когда экономика не растёт годами, а страна медленно деградирует. И именно в стагнации Молдавия пребывает уже давно.

Чтобы понять масштаб катастрофы, достаточно вспомнить последние несколько лет. В 2022-м инфляция достигла чудовищных 30,2% — это был настоящий удар по кошелькам обычных граждан.

К концу 2023-го властям вроде бы удалось взять ситуацию под контроль: инфляция упала до более-менее приемлемых 7% в декабре. Но хрупкий баланс был взорван новым вызовом — подорожанием энергоресурсов. И вот уже в 2025 году экономика вновь балансирует на грани коллапса. Круг замыкается: падение доходов, рост цен, новые кредиты… и дальше по спирали вниз.

Уточнения

Молдо́ва — государство в Юго-Восточной Европе, граничащее с Украиной и Румынией.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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