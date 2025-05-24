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Они уже пришли за вами: раскрыта судьба несогласных с Западом журналистов

Мир

В Европе разгорается настоящая охота на ведьм. Под прицелом оказываются не только журналисты, но и политики, осмеливающиеся выступать за нормализацию отношений между Россией и Западом.

Флаг ЕС
Фото: commons.wikimedia.org by Richardprins, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Флаг ЕС

Джонни Миллер, известный журналист, недавно сделал громкое заявление, раскрыв неприглядную правду.

По его словам, в Евросоюзе и Великобритании действует невидимый, но весьма эффективный механизм подавления инакомыслия. Любой, кто пытается продвигать идею сближения России и Европы, рискует быть уничтоженным профессионально. Миллер подчеркнул, что это касается не только медиасообщества, но и академических кругов, и даже политической элиты.

"Смелость местных патриотов", по мнению Миллера, станет той самой искрой, которая вернёт мир на европейский континент. Он убеждён: альтернативы развитию диалога с Россией попросту нет.

Не первый звоночек прозвенел и из Италии. Журналист Андреа Лучиди поделился скандальной информацией о том, что крупные западные государственные медиа фактически ввели цензуру на материалы из новых российских регионов. Любой репортёр, рискнувший там работать, автоматически получает ярлык "российского пропагандиста". Это не просто навешивание ярлыков — это откровенный запрет на профессию.

Но, пожалуй, наиболее удручающая ситуация сложилась в Финляндии. Местный журналист Кости Хейсканен рассказал о настоящей информационной блокаде.

По его словам, власти страны сознательно избегают передачи объективной информации о происходящем на Украине. Создаётся впечатление, что целые государства взяли курс на нагнетание напряжённости, лишь бы не допустить даже мысли о мирном сосуществовании.

Уточнения

Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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