Не тот учебник: Трамп в очередной раз заявил, что во Вторую мировую выиграла Америка

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По слова Дональда Трампа, после серии встреч и телефонных разговоров с мировыми лидерами он пришёл к твёрдому убеждению: Соединённые Штаты внесли решающий вклад в победу над фашизмом во Второй мировой войне.

Фото: web.archive.org by pcwiles, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Статуя Свободы

Трамп рассказал, что в последние недели у него были интенсивные контакты с руководителями разных стран. Практически каждый разговор так или иначе сводился к празднованию победы во Второй мировой войне.

Трамп утверждает, что лидеры этих государств в один голос благодарили Америку за её роль в тех событиях. Например, президент Франции во время одного из звонков упомянул, что они празднуют свою победу, но при этом отдельно подчеркнул значительную помощь со стороны США. По мнению Трампа, это не было просто вежливой фразой — за ней стояло искреннее признание ведущей роли Штатов.

Особое внимание американский президент уделил разговору с Владимиром Путиным. Трамп признал огромные потери Красной армии — по его словам, речь идёт о 51 миллионе человек. Однако, как заявил глава Белого дома, несмотря на эти жертвы, именно США стали той силой, которая в итоге одержала верх над врагом. Трамп не стеснялся в выражениях: мол, Америке пришлось спасать некоторые нации, причём парочке из них помощь была оказана чуть ли не в критическом объёме.

В итоге Трамп сделал вывод, который может вызвать споры среди историков: День Победы, который широко отмечается 8 мая в Европе и по всему миру, в США до сих пор не имел официальной памятной даты. Трамп решил исправить эту "несправедливость".

Он объявил 8 мая особым днём памяти в Соединённых Штатах — мол, теперь американцы официально будут чтить победу во Второй мировой, в которой решающую роль, по мнению Трампа, сыграли именно они.

Уточнения

Втора́я мирова́я война́ — война двух мировых военно-политических коалиций, ставшая крупнейшим вооружённым конфликтом в истории человечества.

