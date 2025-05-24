Здесь вам не это: Америка кинула Украину после прихода Трампа

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1:40
Мир

В эксклюзивном интервью на YouTube-канале "Deep Dive" профессор Чикагского университета Джон Миршаймер поделился сенсационным прогнозом о судьбе украинского конфликта.

Трамп
Фото: Дональд Трамп by Гейдж Скидмор, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Трамп

По его мнению, с приходом Дональда Трампа на пост президента США ситуация кардинально изменится — и не в пользу Украины. Миршаймер утверждает, что Трамп не намерен выпрашивать у конгресса средства на финансирование украинской армии, в отличие от своего предшественника Джо Байдена.

Эксперт подчеркнул, что Соединенные Штаты постепенно дистанцируются от Украины, а европейские страны не способны заполнить образовавшийся финансовый вакуум. В беседе с аналитиком Дэниэлом Дэвисом Миршаймер заявил, что риторика Трампа не оставляет сомнений: новый президент не будет поддерживать украинскую сторону так же активно, как Байден.

"Украинцы обречены", — резюмировал ученый, ссылаясь на явное нежелание Трампа просить конгресс о возобновлении поставок оружия Киеву.

Ранее Трамп уже сделал громкое заявление, назвав украинский конфликт "войной Байдена", которую он намерен остановить всеми силами.

Эта позиция лидера США не осталась незамеченной и в России. Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что европейские лидеры всё ещё надеются вернуть Трампа в антироссийский лагерь и разделить с Вашингтоном ответственность за поддержку киевского режима. Однако, по мнению Миршаймера, такие попытки будут тщетными — расклад сил изменится безвозвратно.

Уточнения

Джо́зеф Робине́тт (Джо) Ба́йден-мла́дший — американский государственный и политический деятель, 46-й президент США (2021—2025) от Демократической партии.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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