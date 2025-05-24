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2:19
Мир

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан бьёт тревогу: если Брюссель доведёт до конца свой план отказа от российских энергоносителей, обычные венгры первыми почувствуют удар.

будапешт
Фото: flickr.com by Thomas Depenbusch, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
будапешт

Уже в сентябре жители страны увидят в своих коммунальных счетах удвоенные цифры, а годовой убыток для экономики Венгрии составит 2 миллиарда евро. Об этом Орбан заявил в экстренном видеообращении. По его словам, Еврокомиссия фактически жертвует благосостоянием восточноевропейских стран ради поддержки Украины, перекрывая поставки нефти и газа из России.

Орбан не стеснялся в выражениях, говоря о "дорожной карте" Еврокомиссии, представленной в начале мая. Если план будет реализован, счета за электричество для венгров вырастут вдвое, а за газовое отопление — в четыре раза.

Но самое страшное, по мнению премьера, — государственная программа субсидирования коммуналки придётся попросту закрыть. Это значит, что миллионы семей останутся один на один с космическими тарифами, а правительство не сможет их защитить. "Брюссель дерзнул помогать Украине ценой разрушения европейских семей", — подчеркнул Орбан, фактически обвинив Еврокомиссию в экономическом геноциде.

Но в чём парадокс: Западная Европа, громко рапортующая об отказе от российской нефти, на самом деле продолжает её скупать через третьи страны. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто не раз говорил об этом факте с иронией: мол, гордые заявления политиков разбиваются о суровую реальность.

Россия давно предупреждала, что отказ от её углеводородов обернётся новой, ещё более сильной зависимостью — через посредников те же энергоресурсы будут покупаться ещё дороже. И это не просто слова: РФ уже заявляла, что Запад совершил стратегическую ошибку, отказавшись от прямых поставок.

Еврокомиссия, впрочем, упорствует. По плану Брюсселя, к концу 2025 года должен вступить в силу запрет на импорт российского газа по новым контрактам, а к 2027-му — и по оставшимся долгосрочным соглашениям.

Уточнения

Ви́ктор Ми́хай О́рбан - венгерский государственный и политический деятель. Премьер-министр Венгрии с 1998 по 2002 год и с 2010 года. Лидер партии "Фидес — Венгерский гражданский союз".

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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