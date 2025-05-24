За чей счёт банкет: Словакия выставила счёт Украине

2:30 Your browser does not support the audio element. Мир

В ближайшее время Словацкая национальная партия намерена официально потребовать от Украины финансовую компенсацию за ту поддержку, которую Братислава оказывала Киеву все это время.

Фото: flickr.com by Jorge Andrade, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Presidential Palace, Bratislava, Slovakia

Информацию об этом распространило агентство TASR, ссылаясь на внутренние документы партии. По сути, Словакия устала предоставлять помощь просто так и теперь хочет вернуть вложенные средства.

По заявлению руководства СНП, Украина задолжала немало — и речь не только о прямых финансовых вливаниях, но и о косвенных убытках, которые понесла страна. В частности, председатель партии Андрей Данко уже в понедельник собирается вручить официальный запрос министру финансов Словакии, в котором будут четко прописаны все претензии. Данко уверен, что Украина обязана рассчитаться за поддержку, которую ей оказывали европейские государства, и Словакия здесь не исключение.

Однако это не единственное условие, которое выдвигает СНП. Партия также призывает премьер-министра Роберта Фицо стать голосом Словакии на ближайшем заседании Совета ЕС и предложить революционную схему: пусть Евросоюз получит доступ к части украинских недр в качестве компенсации за уже оказанную помощь.

Логика проста: если США уже вкачали в Украину колоссальные средства и фактически получили контроль над её ресурсами, то европейские страны не могут оставаться в убытке.

Руководитель секретариата СНП Зузана Шкопцова была ещё более категорична, заявив, что ЕС находится на грани "финансового истощения" из-за Украины. По её словам, объём средств, вложенных Евросоюзом, уже сравним с американскими вливаниями, а итог один — Украина рискует остаться ни с чем, если продолжит раздавать свои богатства за океан. "Если все ископаемые ресурсы Украины фактически отойдут США, у Киева не останется ничего, чтобы рассчитаться с европейскими странами", — подчёркивает Шкопцова.

Ещё недавно Роберт Фицо чётко дал понять, что Словакия не будет автоматически поддерживать инициативы Еврокомиссии о новых траншах для Украины. Вместо этого он настаивал на двусторонних договорённостях — то есть каждая страна должна решать вопрос помощи Киеву самостоятельно и на своих условиях.

Уточнения

Словацкая национальная партия — ультранационалистическая консервативная политическая партия в Словакии, выступающая в защиту традиционных христианских ценностей и национальной идентичности словаков.

