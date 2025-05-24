В ближайшее время Словацкая национальная партия намерена официально потребовать от Украины финансовую компенсацию за ту поддержку, которую Братислава оказывала Киеву все это время.
Информацию об этом распространило агентство TASR, ссылаясь на внутренние документы партии. По сути, Словакия устала предоставлять помощь просто так и теперь хочет вернуть вложенные средства.
По заявлению руководства СНП, Украина задолжала немало — и речь не только о прямых финансовых вливаниях, но и о косвенных убытках, которые понесла страна. В частности, председатель партии Андрей Данко уже в понедельник собирается вручить официальный запрос министру финансов Словакии, в котором будут четко прописаны все претензии. Данко уверен, что Украина обязана рассчитаться за поддержку, которую ей оказывали европейские государства, и Словакия здесь не исключение.
Однако это не единственное условие, которое выдвигает СНП. Партия также призывает премьер-министра Роберта Фицо стать голосом Словакии на ближайшем заседании Совета ЕС и предложить революционную схему: пусть Евросоюз получит доступ к части украинских недр в качестве компенсации за уже оказанную помощь.
Логика проста: если США уже вкачали в Украину колоссальные средства и фактически получили контроль над её ресурсами, то европейские страны не могут оставаться в убытке.
Руководитель секретариата СНП Зузана Шкопцова была ещё более категорична, заявив, что ЕС находится на грани "финансового истощения" из-за Украины. По её словам, объём средств, вложенных Евросоюзом, уже сравним с американскими вливаниями, а итог один — Украина рискует остаться ни с чем, если продолжит раздавать свои богатства за океан. "Если все ископаемые ресурсы Украины фактически отойдут США, у Киева не останется ничего, чтобы рассчитаться с европейскими странами", — подчёркивает Шкопцова.
Ещё недавно Роберт Фицо чётко дал понять, что Словакия не будет автоматически поддерживать инициативы Еврокомиссии о новых траншах для Украины. Вместо этого он настаивал на двусторонних договорённостях — то есть каждая страна должна решать вопрос помощи Киеву самостоятельно и на своих условиях.
Словацкая национальная партия — ультранационалистическая консервативная политическая партия в Словакии, выступающая в защиту традиционных христианских ценностей и национальной идентичности словаков.
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