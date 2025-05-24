Берлин вспыхнул: 10 тысяч человек вышли на улицы с неожиданным требованием

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В центре Берлина разворачивается масштабная акция протеста.

Фото: commons.wikimedia.org by Clemens Vasters from Viersen, Germany, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Флаг Германии

В субботу у знаменитых Бранденбургских ворот собрались сотни людей, чтобы выразить свой решительный протест против поставок немецкого вооружения в зоны боевых действий. По данным столичной полиции, на мероприятие изначально зарегистрировалось около 10 тысяч человек, и, хотя не все смогли или захотели принять участие, место проведения акции было заполнено демонстрантами, прибывшими вскоре после полудня.

Организатором этого мощного движения выступила инициативная группа "Германия встает" (Deutschland steht auf), выдвинувшая лозунг "Мир. Свобода. Народное голосование".

Участники демонстрации не скрывали своих намерений: они требуют немедленного прекращения поставок оружия Германией в горячие точки и выступают за активные мирные инициативы. После завершения митинга протестующие планируют масштабное шествие по правительственному району, где расположены здания бундестага, ключевых министерств, ведомств и иностранных посольств.

На демонстрации выступил известный немецкий врач и мультимиллионер Винфрид Штёкер, который подверг жесткой критике действия предыдущего правительства во главе с экс-канцлером Олафом Шольцем. По мнению Штёкера, именно политика Шольца привела Германию к упадку.

Выступающий не ограничился критикой прошлого руководства и сделал весьма резкое заявление в адрес нового канцлера ФРГ Фридриха Мерца, призвав фактически отстранить его от власти. Такие громкие заявления только подогрели решимость собравшихся.

Атмосфера мероприятия была наполнена символами мира и единения: многие демонстранты пришли с изображениями голубей мира, а также несли флаги Германии и России.

Уточнения

О́лаф Шо́льц — немецкий политический и государственный деятель, федеральный канцлер Германии с 8 декабря 2021 по 6 мая 2025 года. Вице-канцлер Германии и министр финансов Германии в 2018—2021 годах от Социал-демократической партии Германии.

