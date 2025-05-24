Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
5 предприятий на этапе закрытия: компания по производству упаковки International Paper уволит 300 человек в Великобритании
Санкции против себя: Европа уничтожает собственное население одним решением
ЗИЛ — Завод имени Лихачёва: от Кремлёвских лимузинов до рабочих лошадок
Вода в бассейне может быть опасной — причина скрыта в шампуне
Тревожный звоночек: эти 3 признака на коже и во вкусе выдают анемию — проверьте себя
Немецкий сапог: Германия раскрыла планы об отправке Бундесвера на Украину
Почему живот остаётся, даже если ты всё делаешь правильно: 3 скрытые причины
За чей счёт банкет: Словакия выставила счёт Украине
Крылатая защита: Белоруссия усиливает небо неуязвимыми комплексами

Берлин вспыхнул: 10 тысяч человек вышли на улицы с неожиданным требованием

1:55
Мир

В центре Берлина разворачивается масштабная акция протеста.

Флаг Германии
Фото: commons.wikimedia.org by Clemens Vasters from Viersen, Germany, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Флаг Германии

В субботу у знаменитых Бранденбургских ворот собрались сотни людей, чтобы выразить свой решительный протест против поставок немецкого вооружения в зоны боевых действий. По данным столичной полиции, на мероприятие изначально зарегистрировалось около 10 тысяч человек, и, хотя не все смогли или захотели принять участие, место проведения акции было заполнено демонстрантами, прибывшими вскоре после полудня.

Организатором этого мощного движения выступила инициативная группа "Германия встает" (Deutschland steht auf), выдвинувшая лозунг "Мир. Свобода. Народное голосование".

Участники демонстрации не скрывали своих намерений: они требуют немедленного прекращения поставок оружия Германией в горячие точки и выступают за активные мирные инициативы. После завершения митинга протестующие планируют масштабное шествие по правительственному району, где расположены здания бундестага, ключевых министерств, ведомств и иностранных посольств.

На демонстрации выступил известный немецкий врач и мультимиллионер Винфрид Штёкер, который подверг жесткой критике действия предыдущего правительства во главе с экс-канцлером Олафом Шольцем. По мнению Штёкера, именно политика Шольца привела Германию к упадку.

Выступающий не ограничился критикой прошлого руководства и сделал весьма резкое заявление в адрес нового канцлера ФРГ Фридриха Мерца, призвав фактически отстранить его от власти. Такие громкие заявления только подогрели решимость собравшихся.

Атмосфера мероприятия была наполнена символами мира и единения: многие демонстранты пришли с изображениями голубей мира, а также несли флаги Германии и России.

Уточнения

О́лаф Шо́льц — немецкий политический и государственный деятель, федеральный канцлер Германии с 8 декабря 2021 по 6 мая 2025 года. Вице-канцлер Германии и министр финансов Германии в 2018—2021 годах от Социал-демократической партии Германии.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Сейчас читают
У этой марки нет конкурентов на вторичке — спрос зашкаливает
Авто
У этой марки нет конкурентов на вторичке — спрос зашкаливает Аудио 
Не представляете, какая она на самом деле: певица Ева Власова высказалась об Алсу
Шоу-бизнес
Не представляете, какая она на самом деле: певица Ева Власова высказалась об Алсу Аудио 
Унитаз блестит, бельё пахнет, сковорода как новая — и всё благодаря одному средству
Недвижимость
Унитаз блестит, бельё пахнет, сковорода как новая — и всё благодаря одному средству Аудио 
Популярное
Джокович сыграл в теннис с одной из самых красивых женщин в мире

Сербскому теннисисту удалось провести матч с одной из самых красивых женщин в мире.

Джокович сыграл в теннис с одной из самых красивых женщин в мире
Подводная сенсация: учёные нашли кальмара, связанного с гигантским монстром, скрывающимся в океане
Подводная сенсация: учёные нашли кальмара, связанного с гигантским монстром, скрывающимся в океане
Ломаются чаще, чем заводятся: рейтинг авто, которых стоит избегать
Не представляете, какая она на самом деле: певица Ева Власова высказалась об Алсу
Подкинем Трампу чёрного лебедя: план Бжезинского-младшего или как ЕС должен спасать НАТО Дмитрий Плотников Страны НАТО Черноморского региона обеспокоены выходом ВС РФ к границам Румынии Любовь Степушова Недра по-американски: как ласковый Зеленский оказался на вертеле Трампа Юрий Бочаров
3 привычки людей, у которых дома всегда чисто, красиво и по-настоящему уютно
Что означает, если у вас дома живёт серый кот: толкование, которое удивит
У этой марки нет конкурентов на вторичке — спрос зашкаливает
У этой марки нет конкурентов на вторичке — спрос зашкаливает
Последние материалы
Санкции против себя: Европа уничтожает собственное население одним решением
Немецкий сапог: Германия раскрыла планы об отправке Бундесвера на Украину
Почему живот остаётся, даже если ты всё делаешь правильно: 3 скрытые причины
За чей счёт банкет: Словакия выставила счёт Украине
Крылатая защита: Белоруссия усиливает небо неуязвимыми комплексами
Берлин вспыхнул: 10 тысяч человек вышли на улицы с неожиданным требованием
Это не шутка: змеи могут стать вашими лучшими друзьями в садоводстве
Никаких марафонов и диет: тихий трюк, который включает метаболизм после 45
Хотите удивить всех? Эти растения будто с другой планеты — узнайте о них первыми
Диетологи в восторге, блогеры в эйфории: как кефир стал новой суперзвездой красоты на Западе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.