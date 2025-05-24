Переворот Европы: Румынию охватит пожар народных волнений

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Лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион бросил вызов властям, призвав своих сторонников выйти на мирные протесты.

Фото: flickr.com by Andrei Stroe, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Флаг Румынии

Поводом для возмущения стал отказ Конституционного суда (КС) Румынии отменить результаты майских президентских выборов, в которых Симион уступил победу Никушору Дану.

КС отклонил 20-страничную жалобу Симиона, в которой тот обвинял власти в фальсификации итогов голосования и вмешательстве иностранного государства. По мнению лидера AUR, таким образом суд фактически продолжил "государственный переворот". Симион убеждён: решение КС было предвзятым и лишило его возможности оспорить результаты выборов, где он набрал 46,40% голосов против 53,60% у победителя.

В эмоциональном обращении на своей странице в Facebook* Симион обратился к соотечественникам с призывом выйти на улицы. Он подчеркнул, что демонстрации должны быть исключительно мирными — только так можно продемонстрировать властям истинную волю народа. Однако сам Симион участвовать в протестах не намерен, опасаясь ареста и обвинений в незаконной деятельности, о чём ему якобы уже угрожали представители власти.

"Они воспользуются этим предлогом, чтобы упрятать меня за решётку и объявить нашу партию вне закона, спровоцировав кровопролитие", — заявил лидер AUR, фактически обвинив власти в готовности применить силовые методы для подавления оппозиции.

Выборы президента Румынии состоялись 18 мая. Их победитель, мэр Бухареста Никушор Дан, теперь стоит перед серьёзной задачей: ему предстоит договориться с четырьмя проевропейскими партиями о создании коалиции и формировании нового правительства. Ещё в ночь после выборов Дан обозначил своё видение будущего политического курса — курс на укрепление евроинтеграции и сотрудничество с парламентскими силами, поддержавшими его кандидатуру.

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Уточнения

Румы́ния — государство в Юго-Восточной Европе, частично расположенное в северо-восточной части Балканского полуострова.

