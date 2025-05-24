Переворот Европы: Румынию охватит пожар народных волнений

Лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион бросил вызов властям, призвав своих сторонников выйти на мирные протесты.
Поводом для возмущения стал отказ Конституционного суда (КС) Румынии отменить результаты майских президентских выборов, в которых Симион уступил победу Никушору Дану.
КС отклонил 20-страничную жалобу Симиона, в которой тот обвинял власти в фальсификации итогов голосования и вмешательстве иностранного государства. По мнению лидера AUR, таким образом суд фактически продолжил "государственный переворот". Симион убеждён: решение КС было предвзятым и лишило его возможности оспорить результаты выборов, где он набрал 46,40% голосов против 53,60% у победителя.
В эмоциональном обращении на своей странице в Facebook* Симион обратился к соотечественникам с призывом выйти на улицы. Он подчеркнул, что демонстрации должны быть исключительно мирными — только так можно продемонстрировать властям истинную волю народа. Однако сам Симион участвовать в протестах не намерен, опасаясь ареста и обвинений в незаконной деятельности, о чём ему якобы уже угрожали представители власти.
"Они воспользуются этим предлогом, чтобы упрятать меня за решётку и объявить нашу партию вне закона, спровоцировав кровопролитие", — заявил лидер AUR, фактически обвинив власти в готовности применить силовые методы для подавления оппозиции.
Выборы президента Румынии состоялись 18 мая. Их победитель, мэр Бухареста Никушор Дан, теперь стоит перед серьёзной задачей: ему предстоит договориться с четырьмя проевропейскими партиями о создании коалиции и формировании нового правительства. Ещё в ночь после выборов Дан обозначил своё видение будущего политического курса — курс на укрепление евроинтеграции и сотрудничество с парламентскими силами, поддержавшими его кандидатуру.
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Румы́ния — государство в Юго-Восточной Европе, частично расположенное в северо-восточной части Балканского полуострова.
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