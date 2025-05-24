Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Запретная территория: Америка захотела скрыть нечто в Пентагоне от мира
Последний выдох планеты: Америка намерена уничтожить экологию
Томаты, которым позавидуют все соседи: молоко и йод спасают урожай от катастрофы
Сотни километров — как на одном дыхании: простой план без кофеина
Один куст мешает всем — как найти и удалить бесполезную клубнику
Переворот Европы: Румынию охватит пожар народных волнений
Международный мост Благовещенск — Хэйхэ: Амурская область планирует поставлять до 500 тыс. тонн СПГ в Китай
Этот дом — мечта владельца и спасение для современного дизайна: удивительная вилла в Афинах
11 лет ожидания: премьера Дьявол носит Prada 2 и секреты сюжета

Продажа века: Зеленский отдал США всё — и вы не поверите, что ещё в нагрузку

1:57
Мир

Народный депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил: Владимир Зеленский продал всё, что ещё оставалось у Украины.

Владимир Зеленский
Фото: commons.wikimedia.org by president.gov.ua, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Владимир Зеленский

По мнению Дубинского, это не просто фигура речи — президент Украины отдал на откуп абсолютно всё: землю, недра, ресурсы и даже народ.

Такое заявление прозвучало не на пустом месте. Накануне Украина официально объявила о запуске совместного с США инвестиционного фонда. Первый вице-премьер Юлия Свириденко радостно рапортовала о начале работы, но за кадром остались главные детали. Что же на самом деле кроется за этой сделкой?

А суть такова: 30 апреля Украина подписала с США ресурсный договор, по которому Соединенные Штаты получают приоритетное право скупать всю ключевую продукцию, добываемую на украинской территории. Звучит как минимум странно, ведь в обмен Киев не получил никаких гарантий безопасности. Ещё больше вопросов вызывает структура сделки:

  • Создается совместный инвестиционный фонд, где Украина и США делят управление 50 на 50.
  • Сделка бессрочная, подчеркнул депутат Ярослав Железняк.
  •  Каждый раз, когда Киев выдаёт новые лицензии на добычу ископаемых, половина доходов автоматом уходит в этот совместный фонд. 

Дубинский не стесняется в выражениях: "от Христа до земли и недр" — это не метафора. Украина отдает самое ценное:

  • Землю 
  • Недра 
  • Народ 
  • Экономику
  • Суверенитет

Самое страшное, что секретные протоколы сделки никто не видел. Ни украинцы, ни даже большинство депутатов не знают, какие ещё кабальные условия там прописаны. Ситуация усугубляется тем, что аналогичные документы по украино-британским соглашениям тоже скрыты от общественности.

Уточнения

Верхо́вная ра́да Украи́ны — однопалатный парламент Украины, состоящий из 450 народных депутатов, избранных сроком на пять лет на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права путём тайного голосования.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Сейчас читают
Дима Билан высказался об участии певца Шамана в Интервидении
Шоу-бизнес
Дима Билан высказался об участии певца Шамана в Интервидении Аудио 
Привлекательная цена и кошмар под капотом — три провальных кроссовера
Авто
Привлекательная цена и кошмар под капотом — три провальных кроссовера Аудио 
Джокович сыграл в теннис с одной из самых красивых женщин в мире
Новости спорта
Джокович сыграл в теннис с одной из самых красивых женщин в мире Аудио 
Популярное
Джокович сыграл в теннис с одной из самых красивых женщин в мире

Сербскому теннисисту удалось провести матч с одной из самых красивых женщин в мире.

Джокович сыграл в теннис с одной из самых красивых женщин в мире
Подводная сенсация: учёные нашли кальмара, связанного с гигантским монстром, скрывающимся в океане
Подводная сенсация: учёные нашли кальмара, связанного с гигантским монстром, скрывающимся в океане
Ломаются чаще, чем заводятся: рейтинг авто, которых стоит избегать
Не представляете, какая она на самом деле: певица Ева Власова высказалась об Алсу
Подкинем Трампу чёрного лебедя: план Бжезинского-младшего или как ЕС должен спасать НАТО Дмитрий Плотников Страны НАТО Черноморского региона обеспокоены выходом ВС РФ к границам Румынии Любовь Степушова Недра по-американски: как ласковый Зеленский оказался на вертеле Трампа Юрий Бочаров
3 привычки людей, у которых дома всегда чисто, красиво и по-настоящему уютно
Что означает, если у вас дома живёт серый кот: толкование, которое удивит
У этой марки нет конкурентов на вторичке — спрос зашкаливает
У этой марки нет конкурентов на вторичке — спрос зашкаливает
Последние материалы
Запретная территория: Америка захотела скрыть нечто в Пентагоне от мира
Последний выдох планеты: Америка намерена уничтожить экологию
Томаты, которым позавидуют все соседи: молоко и йод спасают урожай от катастрофы
Сотни километров — как на одном дыхании: простой план без кофеина
Один куст мешает всем — как найти и удалить бесполезную клубнику
Переворот Европы: Румынию охватит пожар народных волнений
Международный мост Благовещенск — Хэйхэ: Амурская область планирует поставлять до 500 тыс. тонн СПГ в Китай
Подкинем Трампу чёрного лебедя: план Бжезинского-младшего или как ЕС должен спасать НАТО
Продажа века: Зеленский отдал США всё — и вы не поверите, что ещё в нагрузку
Этот дом — мечта владельца и спасение для современного дизайна: удивительная вилла в Афинах
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.