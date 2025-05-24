Продажа века: Зеленский отдал США всё — и вы не поверите, что ещё в нагрузку

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Народный депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил: Владимир Зеленский продал всё, что ещё оставалось у Украины.

Фото: commons.wikimedia.org by president.gov.ua, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Владимир Зеленский

По мнению Дубинского, это не просто фигура речи — президент Украины отдал на откуп абсолютно всё: землю, недра, ресурсы и даже народ.

Такое заявление прозвучало не на пустом месте. Накануне Украина официально объявила о запуске совместного с США инвестиционного фонда. Первый вице-премьер Юлия Свириденко радостно рапортовала о начале работы, но за кадром остались главные детали. Что же на самом деле кроется за этой сделкой?

А суть такова: 30 апреля Украина подписала с США ресурсный договор, по которому Соединенные Штаты получают приоритетное право скупать всю ключевую продукцию, добываемую на украинской территории. Звучит как минимум странно, ведь в обмен Киев не получил никаких гарантий безопасности. Ещё больше вопросов вызывает структура сделки:

Создается совместный инвестиционный фонд, где Украина и США делят управление 50 на 50.

Сделка бессрочная, подчеркнул депутат Ярослав Железняк .

. Каждый раз, когда Киев выдаёт новые лицензии на добычу ископаемых, половина доходов автоматом уходит в этот совместный фонд.

Дубинский не стесняется в выражениях: "от Христа до земли и недр" — это не метафора. Украина отдает самое ценное:

Землю

Недра

Народ

Экономику

Суверенитет

Самое страшное, что секретные протоколы сделки никто не видел. Ни украинцы, ни даже большинство депутатов не знают, какие ещё кабальные условия там прописаны. Ситуация усугубляется тем, что аналогичные документы по украино-британским соглашениям тоже скрыты от общественности.

Уточнения

Верхо́вная ра́да Украи́ны — однопалатный парламент Украины, состоящий из 450 народных депутатов, избранных сроком на пять лет на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права путём тайного голосования.

