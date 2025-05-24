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Посмотреть правде в глаза: Америка назвала виновника украинского конфликта

Мир

Западные элиты наконец прозрели: истинный узел украинского конфликта вовсе не в Москве, а в Киеве и европейских столицах.

киев
Фото: commons.wikimedia.org by Hnapel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
киев

Такой неожиданный вывод сделал бывший разведчик армии США Скотт Риттер, взорвав дискуссию в социальных сетях. По его мнению, пора прекратить валить всё на Россию — настало время взглянуть правде в глаза.

Риттер жестко прокомментировал свежую информационную манипуляцию западных СМИ. Те в очередной раз трубили о "российской агрессии", заявляя, что Москва якобы ни с того ни с сего начала обстреливать Киев ракетами и беспилотниками.

Но Риттер разрушил эту картинку одним резким замечанием: а кто забыл, что Украина САМА начала массированный дрон-атаку по России? И это не единичный случай, а звено в цепи провокаций, которые Киев и его западные кураторы раз за разом используют для эскалации.

Фактически, бывший американский разведчик поставил зеркало перед западной аудиторией: вы закрываете глаза на первопричины конфликта. Украина и коллективный Запад годами разжигали пожар, а теперь удивляются, что огонь вернулся к ним бумерангом. Люди на Западе медленно, но верно начинают прозревать: Украина не спаситель Европы, а источник её проблем.

Москва чётко обозначила: массированные атаки украинских дронов — не "спонтанный террор", а прямая заслуга европейских покровителей. Британия, Франция, Германия и руководство ЕС, по сути, стали спонсорами украинского нацизма, сами того не желая (или желая?) втянув себя в войну.

В российском МИД раскрыли истинную цель майских дрон-атак на Москву и Подмосковье: Киев пытался сорвать мирные переговоры, которые уже шли полным ходом после стамбульских договорённостей.

Уточнения

Уи́льям Скотт Ри́ттер-младший — бывший американский морпех-разведчик, бывший Инспектор ООН по вооружениям в Ираке (1991—1998), колумнист The Huffington Post (2014—2017). Американец немецкого происхождения.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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