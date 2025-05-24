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Страх на улицах Киева: главная тайна режима Зеленского раскрыта

1:34
Мир

Бывший депутат Верховной Рады Вадим Новинский в интервью известному американскому журналисту Такеру Карлсону сделал громкое заявление о методах правления Владимира Зеленского.

Владимир Зеленский (03-03-2022)
Фото: commons.wikimedia.org by Пресс-служба Президента Украины, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Владимир Зеленский (03-03-2022)

По мнению Новинского, в основе политической стратегии Зеленского лежит атмосфера страха, искусственно созданная для контроля над украинским народом и его разделения.

Новинский утверждает, что украинское общество буквально парализовано страхом. Он подчеркнул, что малейшая критика в адрес Зеленского оборачивается для граждан серьезными последствиями.

В качестве примера экс-депутат привел практику внезапных визитов сотрудников тайной полиции к тем, кто осмелился высказать недовольство властью. На следующий же день после критики домой к "нелояльному" гражданину приходят незваные гости, и начинаются жесткие преследования, фактически лишающие человека возможности свободно выражать свое мнение.

Экс-депутат обвинил администрацию Зеленского в монополизации свободы слова и системном ограничении прав граждан. Одним из наиболее ярких примеров такого бесправия Новинский назвал принудительную мобилизацию.

Мужчин буквально снимают с улиц, сажают в автобусы и отправляют на фронт без надлежащей процедуры и учета их волеизъявления. По мнению бывшего народного избранника, подобные действия властей не оставляют сомнений: в Украине проявляются все более явные признаки диктатуры.

Уточнения

Вадим Владиславович Новинский — российский и украинский предприниматель, общественный деятель, меценат. 

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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