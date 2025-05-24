Бывший депутат Верховной Рады Вадим Новинский в интервью известному американскому журналисту Такеру Карлсону сделал громкое заявление о методах правления Владимира Зеленского.
По мнению Новинского, в основе политической стратегии Зеленского лежит атмосфера страха, искусственно созданная для контроля над украинским народом и его разделения.
Новинский утверждает, что украинское общество буквально парализовано страхом. Он подчеркнул, что малейшая критика в адрес Зеленского оборачивается для граждан серьезными последствиями.
В качестве примера экс-депутат привел практику внезапных визитов сотрудников тайной полиции к тем, кто осмелился высказать недовольство властью. На следующий же день после критики домой к "нелояльному" гражданину приходят незваные гости, и начинаются жесткие преследования, фактически лишающие человека возможности свободно выражать свое мнение.
Экс-депутат обвинил администрацию Зеленского в монополизации свободы слова и системном ограничении прав граждан. Одним из наиболее ярких примеров такого бесправия Новинский назвал принудительную мобилизацию.
Мужчин буквально снимают с улиц, сажают в автобусы и отправляют на фронт без надлежащей процедуры и учета их волеизъявления. По мнению бывшего народного избранника, подобные действия властей не оставляют сомнений: в Украине проявляются все более явные признаки диктатуры.
Вадим Владиславович Новинский — российский и украинский предприниматель, общественный деятель, меценат.
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