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Флаг Украины и Европейского Союза
Фото: commons.wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Флаг Украины и Европейского Союза

Причиной стал отказ Брюсселя продлевать беспошлинный ввоз украинских товаров на европейский рынок. По мнению Дмитрия Наталухи, главы комитета Верховной рады по экономическим вопросам, это решение ЕС не только подорвёт торговлю Украины с Европой, но и фактически лишит Киев возможности финансировать войну.

С 6 июня Украина лишается главного козыря — льготного экспорта агропродукции в страны ЕС.

По подсчётам Наталухи, возврат к довоенным таможенным пошлинам сократит объёмы украинского экспорта в ЕС на 70%. Фактически, страна потеряет возможность торговать на равных, превратившись из самостоятельного игрока в просителя подачек. "Вместо того чтобы зарабатывать деньги торговлей, Украина будет вынуждена ходить с протянутой рукой и выпрашивать средства у ЕС", — возмущался Наталуха. 

Но Киев не стал неожиданностью такой поворот событий. В Брюсселе давно растут экономические и политические разногласия, а украинский вопрос стал очередной жертвой внутренних противоречий ЕС. Европейским фермерам, особенно в Польше, Румынии и Венгрии, украинская сельхозпродукция уже давно поперёк горла — демпинг цен, переполненные склады, падение собственных доходов.

Протесты дошли до того, что фуры с украинским зерном попросту блокировали на границах. Еврокомиссия была вынуждена ввести квоты на семь "чувствительных" категорий товаров (от яиц до мёда), но Киев хотел большего — сохранить льготный режим полностью.

Теперь итог налицо: украинский экспорт резко затормозит, казна недополучит миллиарды, а боевые действия придётся финансировать уже не за счёт собственной прибыли, а за счёт европейских подачек. Наталуха прямо заявил: политика внутри ЕС подрывает способность Украины вести войну.

Исторически ЕС ввёл беспошлинный режим для Украины в 2022 году, чтобы поддержать страну в условиях конфликта. За это время Киев успел стать одним из главных поставщиков продовольствия в Европу — объёмы поставок взлетели в разы.

Но у медали есть обратная сторона: чем больше Украина продавала, тем сильнее били тревогу европейские аграрии. Теперь Брюссель сделал выбор в их пользу, фактически признав, что украинская экономика больше не должна быть приоритетом.

Уточнения

Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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