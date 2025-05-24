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От клейма на бутылке до грядки: Европа издевается и унижает украинских беженцев

3:20
Мир

Исследование РИА Новости, проведённое на основе открытых данных в социальных сетях, показало истинный интерес западных компаний к рабочей силе из Украины.

Украинские беженцы
Фото: Wikimedia Commons by Pakkin Leung, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Украинские беженцы

Гражданам этой страны готовы предлагать в основном низкоквалифицированную работу — ту, на которую местные жители уже давно не соглашаются.

В виртуальных группах и пабликах, посвящённых трудоустройству за рубежом, агентства по набору персонала публикуют сотни вакансий, где не требуется ни образования, ни знания языка, ни опыта работы. Украинцам предлагают стать разнорабочими на европейских складах, фабриках и в сельском хозяйстве.

Например, можно уехать в Латвию, чтобы вручную клеить акцизные марки на бутылки, или в Чехию — сортировать товары на огромных логистических хабах. В Польше мечтающим о Европе предлагают вкалывать упаковщиками шоколадных яиц Kinder или кассирами в сетевых супермаркетах. Голландские отели и кемпинги массово ищут уборщиков. И всё это — ради заветной визы в ЕС, которая становится главным мотиватором для мигрантов.

Особняком стоят аккаунты, ориентированные строго на сельскохозяйственный сектор. Украинцам обещают сезонные работы в Финляндии, где нужно часами собирать урожай, стоя по колено в холодной воде.

Во Франции и Бельгии требуются люди для ручной сортировки овощей на полях. Фактически речь идёт о трудностях деревенской жизни, но с проживанием в чужой стране и без каких-либо социальных гарантий. При этом работодатели прямо указывают: эти вакансии — для граждан Украины, других не рассматривают.

Редкие исключения — вакансии, где всё-таки требуется хоть какая-то квалификация. В Польше можно устроиться швеёй на обувную фабрику или стать помощником столяра. В Чехии требуются сварщики и водители складской техники.

В Нидерландах готовы взять маляров с опытом. На такие позиции берут украинцев с профильным образованием или стажем работы. Ещё есть шанс попасть на заводы — например, по производству автомобилей, сыров или йогуртов. Но даже здесь шансы невелики: местные жители предпочитают пусть низкооплачиваемую, но стабильную госслужбу или социальные пособия такому "гастарбайту".

Теперь о главном — о деньгах. Оплата везде идёт почасовая, но из суммы вычитают немалую комиссию агентства (иногда до 20-30% заработка). Порой работодатели удерживают ещё и расходы на проживание и дорогу, если помогли с визой и билетом.

Зато взамен гарантируют главное — европейскую визу, пускай и на несколько месяцев. Так что люди едут.

По зарплатам расклад такой: в Чехии разнорабочий получает от 120 крон в час (это около 442 рублей), в Польше — минимум 15 злотых (321 рубль), в Нидерландах стартовая ставка — 6 евро (551 рубль), в Германии и Бельгии — от 8 евро (735 рублей), а во Франции и того больше — 9,52 евро в час (875 рублей).

Уточнения

Ви́за — разрешительный документ, дающий право человеку на пересечение тех или иных границ.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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