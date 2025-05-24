Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Код победы: как русские связисты обманули РЭБ противника
Эти растения создадут барьер и избавят вас от надоедливых комариных укусов
Страх на улицах Киева: главная тайна режима Зеленского раскрыта
Звуки дороги, как фоновый стресс: кому стоит вложиться в шумоизоляцию
Неожиданный выбор дочери Волочковой: место для свадебного путешествия удивило всех
Украина на коленях: Европа подписала приговор Киеву, убийство летом
Красить или клеить: как не ошибиться с отделкой и не переделывать через год
Цеха смерти и бегство с позором: судьба гарнизона Мариуполя
Во Вселенной бродят призраки гравитации: загадка невидимых чёрных дыр

Тюрьма за иностранный звонок: Британия нарушает права человека на глазах всего мира

2:02
Мир

Британское правительство готовится запустить механизм, который может существенно ограничить свободу действий на своей территории.

Флаг Великобритании
Фото: commons.wikimedia.org by Petr Kratochvil, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/1.0/
Флаг Великобритании

С 1 июля в силу вступает Схема регистрации иностранного влияния (FIRS) — новый инструмент контроля, призванный отслеживать любые активности, осуществляемые по указке или при участии иностранных государств.

По мнению российских дипломатов, этот шаг Лондона вызывает серьёзные вопросы с точки зрения международного права. Андрей Келин, посол России в Великобритании, выразил РИА Новости категорическое несогласие с нововведением.

По его словам, британские власти фактически вводят цензуру на взаимодействие с целым рядом стран, ставя под контроль даже те сферы, которые не имеют ничего общего с безопасностью.

Особенность FIRS заключается в двухуровневой системе контроля. Первый уровень распространяется на все государства без исключения и направлен на мониторинг политического влияния извне. Однако второй, более жёсткий уровень надзора касается лишь стран, которые Британия считает угрозой своей национальной безопасности. В их числе — Россия.

Любой человек или организация на британской территории, выполняющие поручения Москвы, будут обязаны официально декларировать свою деятельность. В противном случае им грозит уголовное наказание — до пяти лет лишения свободы.

Посол Келин подчеркнул, что подобная практика грубо нарушает ключевые международные документы о правах человека. В частности, речь идёт о Всеобщей декларации прав человека 1948 года и Европейской конвенции о правах человека, которую Великобритания ратифицировала с момента её принятия.

Дипломат убеждён: британский закон подрывает основы свободы слова, объединений и информации, фактически вводя иностранный аналог цензуры.

Уточнения

Андре́й Влади́мирович Ке́лин — советский и российский дипломат. Чрезвычайный и полномочный посол (2012). Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Великобритании с 5 ноября 2019 года.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Сейчас читают
У этой марки нет конкурентов на вторичке — спрос зашкаливает
Авто
У этой марки нет конкурентов на вторичке — спрос зашкаливает Аудио 
Спрей от сорняков своими руками — и соседи уже просят рецепт
Садоводство, цветоводство
Спрей от сорняков своими руками — и соседи уже просят рецепт Аудио 
Сводка с фронта: в Шостке уничтожен полевой лагерь, подростков и женщин готовят в ВСУ
Военные новости
Сводка с фронта: в Шостке уничтожен полевой лагерь, подростков и женщин готовят в ВСУ Аудио 
Популярное
Джокович сыграл в теннис с одной из самых красивых женщин в мире

Сербскому теннисисту удалось провести матч с одной из самых красивых женщин в мире.

Джокович сыграл в теннис с одной из самых красивых женщин в мире
Подводная сенсация: учёные нашли кальмара, связанного с гигантским монстром, скрывающимся в океане
Подводная сенсация: учёные нашли кальмара, связанного с гигантским монстром, скрывающимся в океане
Ломаются чаще, чем заводятся: рейтинг авто, которых стоит избегать
Что означает, если у вас дома живёт серый кот: толкование, которое удивит
Не моя проблема: как Трамп вмешался в войну — и сразу передумал Дмитрий Плотников Страны НАТО Черноморского региона обеспокоены выходом ВС РФ к границам Румынии Любовь Степушова Недра по-американски: как ласковый Зеленский оказался на вертеле Трампа Юрий Бочаров
Не представляете, какая она на самом деле: певица Ева Власова высказалась об Алсу
У этой марки нет конкурентов на вторичке — спрос зашкаливает
Сигнал из другого мира: астрономы не могут прийти к согласию
Сигнал из другого мира: астрономы не могут прийти к согласию
Последние материалы
От клейма на бутылке до грядки: Европа издевается и унижает украинских беженцев
Курское поле смерти: ВСУ бросает раненых и мёртвых на поле боя сотнями
Ход Путина: в ЦРУ восхитились талантом российского президента
Машина задыхается и жрёт бензин? Возможно, дело в детали за 300 рублей
Меган Фокс призналась, что беременность от MGK была незапланированной: нежданное чудо
Милый носик, скрытая угроза: что делают хозяева и жалеют об этом
Мышцы исчезают, пока вы спите: что запускает "таяние" тела после 50
Теперь не жидкие и не кремовые: пудровые румяна возвращаются — вот что нужно знать о тренде 2025 года
Борьба с муравьями: натуральные средства, которые работают
Впечатления гарантированы: Приморье готовится представить 6 маршрутов, о которых вы будете рассказывать друзьям
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.