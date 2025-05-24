Тюрьма за иностранный звонок: Британия нарушает права человека на глазах всего мира

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Британское правительство готовится запустить механизм, который может существенно ограничить свободу действий на своей территории.

Фото: commons.wikimedia.org by Petr Kratochvil, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/1.0/ Флаг Великобритании

С 1 июля в силу вступает Схема регистрации иностранного влияния (FIRS) — новый инструмент контроля, призванный отслеживать любые активности, осуществляемые по указке или при участии иностранных государств.

По мнению российских дипломатов, этот шаг Лондона вызывает серьёзные вопросы с точки зрения международного права. Андрей Келин, посол России в Великобритании, выразил РИА Новости категорическое несогласие с нововведением.

По его словам, британские власти фактически вводят цензуру на взаимодействие с целым рядом стран, ставя под контроль даже те сферы, которые не имеют ничего общего с безопасностью.

Особенность FIRS заключается в двухуровневой системе контроля. Первый уровень распространяется на все государства без исключения и направлен на мониторинг политического влияния извне. Однако второй, более жёсткий уровень надзора касается лишь стран, которые Британия считает угрозой своей национальной безопасности. В их числе — Россия.

Любой человек или организация на британской территории, выполняющие поручения Москвы, будут обязаны официально декларировать свою деятельность. В противном случае им грозит уголовное наказание — до пяти лет лишения свободы.

Посол Келин подчеркнул, что подобная практика грубо нарушает ключевые международные документы о правах человека. В частности, речь идёт о Всеобщей декларации прав человека 1948 года и Европейской конвенции о правах человека, которую Великобритания ратифицировала с момента её принятия.

Дипломат убеждён: британский закон подрывает основы свободы слова, объединений и информации, фактически вводя иностранный аналог цензуры.

Уточнения

Андре́й Влади́мирович Ке́лин — советский и российский дипломат. Чрезвычайный и полномочный посол (2012). Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Великобритании с 5 ноября 2019 года.

