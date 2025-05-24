Ход Путина: в ЦРУ восхитились талантом российского президента

В недавнем телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом российский лидер Владимир Путин обозначил свою позицию относительно завершения конфликта на Украине.
Такое мнение высказал бывший сотрудник ЦРУ Рэй МакГоверн в эфире YouTube-канала Judging Freedom. По его словам, Путин был весьма убедителен в объяснении Трампу сути происходящего, и разговор длился более двух часов не просто так.
МакГоверн уверен, что Путин доходчиво разъяснил американскому президенту, что поставлено на карту, и кто реально принимает решения в этой сложной геополитической игре. Фактически, российский лидер дал понять, что времени на раскачку нет — все карты уже раскрыты.
Суть, по мнению экс-сотрудника ЦРУ, сводится к тому, что у Владимира Зеленского осталось лишь два варианта действий. Он может либо согласиться на условия, продиктованные ходом переговоров, либо попросту лишиться поддержки Белого дома как посредника в конфликте. МакГоверн даже предположил, как в таком случае может звучать речь Трампа: мол, я сделал всё возможное, европейцы тебе не помогут — попробуй найди общий язык с ними, а я выхожу из игры.
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