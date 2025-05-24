США требуют капитуляции: Иран пошёл ва-банк в ядерном споре

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В Риме завершился пятый раунд переговоров между США и Ираном по иранской ядерной программе, и итог оказался предсказуемо разочаровывающим: соглашения нет, но дискуссии продолжаются.

Фото: commons.wikimedia.org by Mostafameraji, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Флаг Ирана

Wall Street Journal со ссылкой на источники утверждает, что стороны лишь договорились о новых встречах, хотя изначально казалось, что стороны близки к прорыву. По сути, это уже пятая попытка за год найти компромисс — и каждый раз финиш остаётся одинаково далёким.

Накануне переговоров казалось, что прогресс всё-таки возможен. Ещё в начале римских встреч глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявлял: мол, понимание достигнуто, остались лишь технические детали. Но реальность оказалась жёстче риторики.

США настаивают на полном прекращении обогащения урана в Иране, а Тегеран упирается — отказ от ядерных технологий для Ирана равносилен сдаче суверенитета. Спецпосланник США Стив Уиткофф накануне заявил, что Вашингтон не видит альтернативы этому условию. Иран ответил резко: верховный лидер Али Хаменеи назвал требование американцев "ошибкой", а МИД Тегерана пригрозил, что переговоры провалятся, если США не снимут ультиматум.

Парадокс в том, что ещё недавно Иран был готов идти на уступки. Тегеран соглашался снизить уровень обогащения и допустить жёсткий международный контроль над своей ядерной программой — лишь бы доказать: их АЭС не превратится в бомбу.

Но США хотят большего — нуля по урану. А это для Ирана вопрос не экономики или безопасности, а национальной чести. В Тегеране помнят 2015 год, когда Запад фактически купил согласие Ирана на СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий) — снял санкции, вернул иранскую нефть на мировой рынок, и Тегеран пошёл на серьёзные ограничения.

Но всё рухнуло в 2018-м, когда Дональд Трамп односторонне вышел из СВПД и вернул санкции. Иран ответил зеркально: начал поэтапно сворачивать обязательства — обогащать уран всё активнее, ядерные исследования вести без оглядки на МАГАТЭ.

И теперь стороны оказались в тупике ожиданий: США требуют капитуляции, Иран ждёт отмены санкций. Wall Street Journal пишет, что переговорщики нащупывают параметры новой сделки, но ключевые разногласия остаются непреодолимыми.

Уточнения

Аббас Аракчи — иранский дипломат и государственный деятель, министр иностранных дел Ирана по политическим вопросам.

