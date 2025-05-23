Русский след украинского преступления: Британия намерена обвинить Россию в необычном преступлении

Лондон охвачен невиданным скандалом: британские власти ведут тайное расследование возможной причастности России к серии поджогов недвижимости премьер-министра Кира Стармера.

Фото: commons.wikimedia.org by sebastiandoe5, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Флаг Великобритании

По данным Financial Times, ссылающейся на высокопоставленные источники в правительстве Великобритании, спецслужбы рассматривают версию о том, что Москва могла организовать провокации против главы кабинета министров. И это не просто слухи — за расследованием стоят реальные задержания и улики.

В центре событий оказались трое подозреваемых, уже арестованных лондонской полицией. Первыми под стражу попали 21-летний украинец Роман Лавринович и 26-летний румын Станислав Карпюк, которым предъявили официальные обвинения в поджоге дома Стармера. Но настоящий поворот произошёл в начале недели, когда был задержан третий фигурант — ещё один гражданин Украины. Имена задержанных тщательно охраняются, однако источники уверяют: их связь с Россией может оказаться вовсе не случайной.

По версии британских чиновников, работающих в сфере безопасности, "лица из России" могли не только знать о поджогах, но и напрямую финансировать или организовывать эти преступления.

В частности, следствие рассматривает гипотезу о том, что задержанные украинцы и румын были лишь исполнителями — своего рода "наёмными стрелками", получившими заказ из-за рубежа. В британском правительстве не скрывают: если связь с Москвой подтвердится, это станет крупнейшим дипломатическим скандалом со времён "дела Скрипалей".

Напомним, первый инцидент произошёл 12 мая, когда неизвестные подожгли входную дверь дома Кира Стармера на севере Лондона. Сам дом для премьера — не просто недвижимость, а часть истории: здесь он жил почти 20 лет, вплоть до переезда на Даунинг-стрит, 10. Сейчас объект сдан в аренду, но очевидно, что атака была направлена против самого Стармера.

Власти не разглашают детали расследования, но источники Financial Times утверждают: спецслужбы уже изучают финансовые следы и возможные контакты подозреваемых с российскими агентами.

Уточнения

Кир Ро́дни Ста́рмер — британский политический и государственный деятель, премьер-министр Великобритании с 5 июля 2024 года, лидер Лейбористской партии с 4 апреля 2020 года.

