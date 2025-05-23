Таймер обратного отсчёта включён: США сделали неожиданный ход в Сирии

Внезапный поворот в геополитике Ближнего Востока: Соединённые Штаты Америки сделали первый шаг навстречу Сирии, объявив о временном приостановлении действующих санкций против этой страны.

Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Алеппо, Халеб, Сирия

Информацию подтвердил глава американского госдепартамента Марко Рубио, отметив, что данное решение — не просто дипломатический жест, а старт принципиально новой стратегии Вашингтона в отношении Дамаска.

По заявлению Рубио, Белый дом таким образом начинает воплощать в жизнь концепцию президента Дональда Трампа, который видит будущее Сирии и США в совершенно ином ключе — не как противостоящих сторон, а как потенциальных партнёров.

В госдепартаменте подчёркивают, что Трамп даёт сирийскому правительству уникальный шанс стать активным участником процесса стабилизации не только внутри страны, но и во всём регионе. Иными словами, США готовы рассматривать Сирию не как проблемную зону, а как одного из ключевых игроков ближневосточной политики.

Уточнения

Дама́ск — столица и второй по величине (после Алеппо) город в Сирии.

