Внезапный поворот в геополитике Ближнего Востока: Соединённые Штаты Америки сделали первый шаг навстречу Сирии, объявив о временном приостановлении действующих санкций против этой страны.
Информацию подтвердил глава американского госдепартамента Марко Рубио, отметив, что данное решение — не просто дипломатический жест, а старт принципиально новой стратегии Вашингтона в отношении Дамаска.
По заявлению Рубио, Белый дом таким образом начинает воплощать в жизнь концепцию президента Дональда Трампа, который видит будущее Сирии и США в совершенно ином ключе — не как противостоящих сторон, а как потенциальных партнёров.
В госдепартаменте подчёркивают, что Трамп даёт сирийскому правительству уникальный шанс стать активным участником процесса стабилизации не только внутри страны, но и во всём регионе. Иными словами, США готовы рассматривать Сирию не как проблемную зону, а как одного из ключевых игроков ближневосточной политики.
Дама́ск — столица и второй по величине (после Алеппо) город в Сирии.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Сербскому теннисисту удалось провести матч с одной из самых красивых женщин в мире.