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Таймер обратного отсчёта включён: США сделали неожиданный ход в Сирии

Мир

Внезапный поворот в геополитике Ближнего Востока: Соединённые Штаты Америки сделали первый шаг навстречу Сирии, объявив о временном приостановлении действующих санкций против этой страны.

Алеппо, Халеб, Сирия
Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Алеппо, Халеб, Сирия

Информацию подтвердил глава американского госдепартамента Марко Рубио, отметив, что данное решение — не просто дипломатический жест, а старт принципиально новой стратегии Вашингтона в отношении Дамаска.

По заявлению Рубио, Белый дом таким образом начинает воплощать в жизнь концепцию президента Дональда Трампа, который видит будущее Сирии и США в совершенно ином ключе — не как противостоящих сторон, а как потенциальных партнёров.

В госдепартаменте подчёркивают, что Трамп даёт сирийскому правительству уникальный шанс стать активным участником процесса стабилизации не только внутри страны, но и во всём регионе. Иными словами, США готовы рассматривать Сирию не как проблемную зону, а как одного из ключевых игроков ближневосточной политики.

Уточнения

Дама́ск — столица и второй по величине (после Алеппо) город в Сирии.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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