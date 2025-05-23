Трамп против своих: как президент США решил переделать систему

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Президент США Дональд Трамп вместе с государственным секретарём Марко Рубио запустили кардинальную реформу Совета по национальной безопасности (СНБ) — одного из ключевых органов, определяющих внешнюю и оборонную политику страны.

Фото: commons.wikimedia.org by The White House from Washington, DC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Флаг США

По информации, полученной Axios от американских чиновников, включая самого Рубио, причина таких перемен проста: нынешняя структура СНБ видится Трампу как рассадник "глубинного государства", не желающего подчиняться курсу действующей администрации.

Марко Рубио, комментируя происходящее, подчеркнул, что оптимизация размеров СНБ приведёт его в соответствие с изначальной концепцией и видением президента. По его словам, обновлённый Совет получит больше возможностей для продуктивного взаимодействия с другими ведомствами.

Однако источники Axios на условиях анонимности раскрыли истинный масштаб преобразований: штат СНБ, насчитывающий сейчас 350 сотрудников, планируется сократить вдвое. Более того, многие функции Совета будут переданы госдепартаменту и Пентагону.

Суть претензий команды Трампа к СНБ сводится к тому, что Совет превратился в неповоротливую бюрократическую машину. В его рядах, как считается, осталось слишком много "долгожителей", не разделяющих идеологию нынешнего президента.

Один из собеседников издания сравнил Совет по национальной безопасности с классическим "глубинным государством" — медлительным механизмом, где чиновники больше озабочены внутренними разборками и борьбой за влияние, нежели реальным выполнением задач. Потому решено изменить сам принцип работы СНБ: вместо оперативного управления политикой США Совет будет заниматься лишь координацией и консультированием.

По мнению инсайдеров Axios, Дональд Трамп намерен как можно дольше держать Марко Рубио в роли исполняющего обязанности советника по национальной безопасности — несмотря на то, что тот сохранит пост в госдепартаменте. Источники характеризуют Рубио как человека, способного "руководить и командовать", что особенно важно для президента в условиях проводимых реформ.

Интересно, что на фоне этих событий разворачивается ещё один скандал. Недавно Трамп уволил Майка Уолтца — ключевую фигуру в СНБ, оказавшегося в центре утечки секретных данных через мессенджер Signal.

Парадокс, однако, в том, что вслед за этим американский лидер неожиданно объявил о выдвижении Уолтца на должность постоянного представителя США при ООН. Временно же исполнять обязанности советника по нацбезопасности будет тот самый Марко Рубио — человек, которому Трамп, судя по всему, доверяет куда больше, чем старым кадрам СНБ.

Уточнения

Ма́рко Анто́нио Ру́био — американский политический и государственный деятель, государственный секретарь США с 21 января 2025 года. В 2011—2025 годах был сенатором США от штата Флорида. Член Республиканской партии.

