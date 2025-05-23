Французский фермер нашел на своих землях месторождение золота

52-летний французский фермер Мишель Дюпон нашел у себя на территории месторождение золота.
Мужчина гулял у ручья, заметил блестящие камни и выловил их.
Находки оказались золотыми самородками, а его участок — целым месторождением. Там может находиться до 150 тонн золота.
Участок фермера называют одним из самых богатых месторождений Франции, пишет KP. RU.
Однако по закону фермер не может просто взять и начать раскопки. Нужны разрешения, экспертизы и, скорее всего, долгие споры с властями, которые могут помешать Мишелю распорядиться находкой.
Фра́нция (фр. France, МФА: ), официальное название — Францу́зская Респу́блика (фр. République française, МФА: ) — трансконтинентальное государство, включающее основную территорию в Западной Европе и ряд заморских регионов и территорий в разных частях света.
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