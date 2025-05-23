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Французский фермер нашел на своих землях месторождение золота

Мир

52-летний французский фермер Мишель Дюпон нашел у себя на территории месторождение золота.

Фермер работает на своём поле в Восточном Техасе
Фото: Library of Congress by Highsmith, Carol M., https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Фермер работает на своём поле в Восточном Техасе

Мужчина гулял у ручья, заметил блестящие камни и выловил их.

Находки оказались золотыми самородками, а его участок — целым месторождением. Там может находиться до 150 тонн золота.

Участок фермера называют одним из самых богатых месторождений Франции, пишет KP. RU.

Однако по закону фермер не может просто взять и начать раскопки. Нужны разрешения, экспертизы и, скорее всего, долгие споры с властями, которые могут помешать Мишелю распорядиться находкой.

Уточнения

Фра́нция (фр. France, МФА: ), официальное название — Францу́зская Респу́блика (фр. République française, МФА: ) — трансконтинентальное государство, включающее основную территорию в Западной Европе и ряд заморских регионов и территорий в разных частях света.
 

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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