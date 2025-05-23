Мозги утекают: Китай готов принять студентов, от которых отказалась Америка

В мире образования разгорается скандал, связанный с одним из самых престижных университетов планеты — Гарвардом.

Фото: commons.wikimedia.org by Chainwit., https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Флаг США и Китай

Администрация президента США Дональда Трампа внезапно лишила Гарвардский университет права принимать иностранных студентов. Такое решение обрушило планы тысяч молодых людей со всего мира, уже зачисленных в вуз или получивших заветные письма с предложением.

Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм заявила, что все иностранные студенты Гарварда должны срочно подыскать себе другое учебное заведение. По её оценкам, эта участь ждёт более четверти всего студенческого состава университета — цифры, которые просто не укладываются в голове. Новость моментально облетела глобальные СМИ, породив волну паники среди учащихся.

В этот момент Гонконгский университет науки и технологий выступил с неожиданным заявлением. Вуз объявил о готовности принять у себя всех иностранных студентов и аспирантов, чьи судьбы оказались под угрозой из-за решения американских властей. Руководство университета пообещало беспрепятственный переход для всех желающих — без дополнительных условий, с упрощёнными процедурами поступления и всесторонней академической поддержкой.

Тем временем Гарвард не собирался сдаваться. Университет оперативно подготовил и подал иск против администрации Трампа, выдвинув десять серьёзных обвинений. Среди них — нарушение закона об административных процедурах и посягательство на свободу слова, гарантированную первой поправкой к конституции США. Юристы Гарварда были настроены решительно: судебное разбирательство должно было расставить все точки над i.

И кульминация не заставила себя ждать. Американский суд принял решение, которое моментально изменило расклад сил: действие запрета на приём иностранных студентов в Гарвард было приостановлено. Новость об этом мгновенно разлетелась по информагентствам, успокоив нервы студентов и преподавателей.

Уточнения

Кри́сти Линн Но́эм — американский государственный и политический деятель, член Республиканской партии США, министр внутренней безопасности США с 25 января 2025 года.

