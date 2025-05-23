Шантаж пошлинами запущен: промышленность США возвращается домой

Дональд Трамп, президент США, сделал сенсационное заявление, которое встряхнуло мировое экономическое сообщество.
По его словам, Америка больше не намерена мириться с существующим статусом-кво в торговых отношениях с Европой. Главная цель новой стратегии Трампа — вернуть американские промышленные мощности и рабочие места на родину, а инструмент достижения этой цели прост и дейктивен: пятидесятипроцентные пошлины на европейские товары.
Суть ультиматума Трампа сводится к следующему: европейские компании, желающие сохранить своё присутствие на американском рынке, должны перенести производство в США.
В противном случае им придётся раскошелиться на внушительную пошлину, которая фактически нивелирует всю выгоду от работы в Европе. Выступая перед прессой в Овальном кабинете Белого дома, Трамп подчеркнул, что Штаты больше не готовы терпеть европейское производство, ориентированное на экспорт в Америку, без взаимных уступок. По его мнению, существующая торговая модель себя изжила.
Трамп не скрывает своей уверенности в эффективности выбранного курса. Он напомнил, что бюджет США уже фиксирует рекордные поступления — почти 12 триллионов долларов. Ни один из его предшественников не мог похвастаться такими показателями даже за несколько лет работы.
И это, по мнению президента, лишь начало. Введение пошлин, как утверждает Трамп, не является попыткой обострить отношения с Европой, а представляет собой стимул для возвращения американских корпораций домой. Фактически, Штаты предлагают Европе выбор: либо адаптироваться под новые американские правила, либо потерять значительную часть рынка.
По́шлина — денежный сбор, взимаемый уполномоченными официальными органами при выполнении ими определённых функций в размерах, предусмотренных законодательством государства.
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