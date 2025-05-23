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Американская мечта: Трамп одним своим решением похоронил миллионы судеб США

1:39
Мир

Вслед за громким скандалом вокруг Гарварда, где федеральный суд США неожиданно приостановил действие запрета на прием иностранных студентов, президент Дональд Трамп сделал сенсационное заявление.

Книги
Фото: flickr.com by THOR, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
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Оказывается, Белый дом не намерен останавливаться на достигнутом и рассматривает целый пакет мер, способных в корне изменить правила приема в американских университетах для иностранных абитуриентов.

Ранее в тот же день разгорелся конфликт между администрацией Трампа и Гарвардом, когда университету было предписано отказаться от набора студентов из-за рубежа на новый учебный год. Однако руководство одного из самых престижных учебных заведений США сдаваться не собиралось.

Юристы Гарварда оперативно подготовили и выдвинули против администрации президента десять серьезных обвинений. В их числе — нарушение ключевых положений закона об административных процедурах (APA), а также посягательство на свободу слова и собраний, гарантированную первой поправкой к конституции США.

На фоне этих событий журналисты поинтересовались у Трампа, останется ли Гарвард единственным "подопытным" или репрессии распространятся на другие американские вузы. И вот, что ответил президент: администрация рассматривает множество вариантов дальнейших действий, и Гарварду, как и некоторым другим университетам, судя по всему, придется в корне пересмотреть свои подходы к приему иностранных студентов. Фактически, это был прозрачный намек на возможный запрет для других учебных заведений страны.

Уточнения

Гарвардский университет (Гарвард) (англ. Harvard University) — университет в США, старейший вуз страны. Находится в городе Кембридж, штат Массачусетс. 

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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