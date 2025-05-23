Срок годности истёк: Америка публично унизила Зеленского и хочет от него избавиться

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Отношения между Вашингтоном и Киевом стремительно портятся, и последние события это лишь подтверждают.

Фото: flickr.com by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ путин трамп

Александр Дубинский, депутат Верховной рады Украины, уверен: президент США Дональд Трамп открыто демонстрирует своё раздражение фигурой Владимира Зеленского. По мнению Дубинского, недавние насмешки Трампа над визитом Зеленского в Южную Африку — не просто эмоциональный срыв, а чёткий сигнал — потепления в отношениях между двумя лидерами ждать не стоит.

Всё началось с неожиданного заявления Трампа на встрече с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой. Американский лидер признался, что был искренне удивлён, узнав о поездке Зеленского в ЮАР.

Трамп даже не стеснялся в выражениях, поинтересовавшись вслух: "Какого чёрта он там делает?" Этот вопрос на первый взгляд кажется рядовой риторикой, но на деле он вскрывает глубокие противоречия.

Ситуация осложняется ещё и тем, что срок президентских полномочий Зеленского официально истёк 20 мая 2024 года. Но вместо новых выборов Украина получила очередную отсрочку — под предлогом военного положения и всеобщей мобилизации.

Сам Зеленский объясняет это так: мол, сейчас не время для голосования. Однако в США такую позицию воспринимают иначе. Трамп уже публично назвал Зеленского "диктатором без выборов", добавив, что его рейтинг упал до катастрофических 4%.

Дубинский делает неутешительный вывод: подобные заявления Трампа не оставляют Зеленскому шансов на поддержку Вашингтона в вопросе возможного второго срока. Тем более что недавно заключённая ресурсная сделка между странами вовсе не означает гарантий.

По мнению депутата, Трамп попросту расчищает поле для будущих переговоров с Россией. Логика проста: если украинский лидер воспринимается как "клоун" и диктатор, а не полноценный президент, то и договариваться с ним — себе дороже.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.

