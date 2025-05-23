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Трамп против всей Европы: чья карта козырная в войне на Украине

3:00
Мир

Американский аналитик Уилл Шрайвер взорвал сеть заявлением, которое фактически ставит крест на планах США углублять своё участие в украинском конфликте.

Флаг Украины и США
Фото: flickr.com by nycmayorsoffice, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Флаг Украины и США

По его мнению, вторжение в зону влияния России — это не просто безрассудный шаг, а гарантированный путь к катастрофе. Почему? Потому что, по словам Шрайвера, Вооружённые силы России сейчас — самая боеспособная и закалённая армия на планете.

Шрайвер разложил всё по полкам: с точки зрения географии и логистики, Украина — это не просто очередной фронт для США, а настоящий капкан. Америка уже имеет военные базы в Великобритании, Германии, Польше, Румынии, Финляндии и Прибалтике — казалось бы, разветвлённая сеть, надёжный плацдарм. Но стоит начаться полномасштабному конфликту с Россией, как вся эта "безопасная" инфраструктура мгновенно превратится в мишень номер один. И тогда Штатам придётся выбирать не между победой и поражением, а между быстрым крахом или медленной агонией.

Самое убийственное в анализе Шрайвера даже не оценка мощи российской армии (хотя это, безусловно, отрезвляет), а диагноз самой Америке. По его словам, США попали в ловушку собственного величия: теперь они вынуждены либо воевать, чтобы доказать свою значимость (и неминуемо погибнуть в процессе), либо смириться с закатом своей империи — тихо и без боя. Это не просто фигура речи — это констатация страшного парадокса: упадок великой державы не оставляет ей шансов на достойный выход.

И Шрайвер не одинок в своих мрачных прогнозах. Ещё раньше президент США Дональд Трамп сделал скандальное заявление, обозвав украинский конфликт "войной Джо Байдена". Трамп фактически обвинил своего предшественника в том, что тот втянул Америку в чужой кризис, а теперь пытается всеми силами удержаться у руля, прикрываясь лозунгами о "поддержке демократии". Мол, Байдену нужна эта война, чтобы отвлечь внимание от внутренних провалов США — падающей экономики, хаоса в миграционной политике и стремительно теряющегося авторитета на мировой арене.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров недавно выдал крайне любопытную фразу: европейские лидеры, по его мнению, отчаянно пытаются "возвратить"

Дональда Трампа в стан русофобов. Иными словами, Брюссель смертельно боится, что Трамп после выборов в США разорвёт все шаблоны, перекроит финансирование Украины и лишит Европу главного козыря — американской финансовой и военной поддержки Киева. Лавров прозрачно намекнул: Европа уже готова пойти на сделку с совестью (и с Вашингтоном), чтобы разделить ответственность за военные преступления Киева — только бы сохранить статус-кво и не остаться один на один с Россией.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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