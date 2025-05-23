Трамп возьмёт НАТО штурмом: Европа, готовь деньги

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Приближается саммит НАТО в Гааге, и уже ясно: главная интрига встречи будет вращаться не вокруг глобальных угроз или новых стратегических союзов, а вокруг одного болезненного вопроса — денег.

Фото: flickr.com by Государственный департамент США is licensed under Департаментом информации об авторских правах НАТО

По информации из постпреда США при НАТО Мэттью Уитакер, президент США Дональд Трамп собирается нанести мощный удар по амбициям европейских лидеров.

Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер выступил в Вашингтоне перед участниками Атлантического совета и фактически обозначил ультиматум. Он подтвердил, что Дональд Трамп не только примет участие в саммите, но и выступит с речью, которая заставит многих европейских политиков схватиться за голову. Суть послания Трампа проста, но взрывоопасна: европейские союзники должны наконец раскошелиться и довести свои военные расходы до уровня США.

Уитакер был предельно конкретен: сейчас Соединённые Штаты ежегодно тратят на оборону колоссальные 550 миллиардов долларов, в то время как все страны НАТО в Европе и Канада вместе взятые не дотягивают даже до половины этой суммы.

Дипломат подчеркнул, что Вашингтон больше не намерен терпеть такое неравенство. По его словам, Дональд Трамп ждёт от европейских партнёров решительных действий — значительного увеличения военных бюджетов, чтобы наконец установить паритет.

Уточнения

Гаа́га — город и община на западе Нидерландов, у берега Северного моря, резиденция нидерландского правительства и парламента, столица Южной Голландии и местопребывание королевского двора.

