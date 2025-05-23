Тихое вторжение: Китай и Россия унизили США

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Эра абсолютного доминирования Соединенных Штатов подошла к концу.

Фото: commons.wikimedia.org by Leosmedley, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Флаг США

Теперь Вашингтону приходится сталкиваться с вызовами, которые бросают ему такие страны, как Россия и Китай, оспаривая американское превосходство буквально во всех сферах — от морских глубин до космического пространства. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, выступая перед выпускниками Военно-морской академии в Аннаполисе.

Еще совсем недавно, после окончания Холодной войны, Америка фактически безраздельно правила в так называемых общих ресурсах — это и воздушное пространство, и открытое море, и космос, и киберпространство. Но, по словам Вэнса, те времена остались в прошлом. Сегодня США столкнулись с серьезными вызовами со стороны Китая, России и ряда других государств, которые намерены обойти Америку во всех этих критически важных областях.

Ситуация настолько обострилась, что ранее госсекретарь США Марко Рубио был вынужден назвать Китай главным вызовом для Соединенных Штатов. По его мнению, Пекин проводит самое масштабное и стремительное наращивание военной мощи в истории — и это в мирное время.

Становится очевидно: США больше не могут чувствовать себя единственной сверхдержавой, диктующей свои правила игры.

Уточнения

Джеймс Дэ́вид Вэнс — американский государственный и политический деятель, предприниматель, публицист, ветеран Корпуса морской пехоты.

