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$5 триллионов проблемы: какой сигнал подают рынки перед торговой войной

2:21
Мир

В пятницу вечером мировые рынки охватила волна неопределенности, и инвесторы бросились искать спасение в традиционных защитных активах.

Слитки золота
Фото: commons.wikimedia.org by Gold&Co, Goldankauf Wien, Handel mit Edelmetallen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Слитки золота

Цена золота на нью-йоркской бирже Comex взлетела до небес: июньский фьючерс подорожал на 2% и достиг отметки в 3 360,86 доллара за тройскую унцию. Это значительный рост — на 65,86 доллара всего за несколько часов торгов. Серебро также не осталось в стороне: июльский фьючерс прибавил 0,78%, остановившись на уровне 33,478 доллара за унцию.

Причина паники — громкое заявление президента США Дональда Трампа. Он неожиданно порекомендовал ввести с 1 июня 50-процентные пошлины на товары из Европейского союза. По мнению Трампа, это вынужденная мера: мол, торговые переговоры с ЕС зашли в тупик, и Штатам пора показать свою силу. Эксперты тут же заговорили об усилении неопределенности на мировых рынках, что и подстегнуло спрос на золото — классический "актив-убежище" в периоды экономической турбулентности.

Но есть и второй фактор, подогревающий рост цен на драгоценные металлы. Аналитики уверены: инвесторы закладывают в цены самый неприятный сценарий для экономики США. Сенату срочно предложили одобрить законопроект о налоговых льготах, принятый палатой представителей. Документ сулит сокращение федеральных расходов и налоговые послабления на астрономическую сумму — более 5 триллионов долларов. Казалось бы, здорово? Но не всё так просто.

Аналитик Forex Фавад Разакзада предупреждает: без кардинальных изменений в фискальной политике США рост госдолга и бюджетного дефицита продолжит набирать обороты. А это прямой путь к рыночной волатильности и экономическим потрясениям. По сути, Штаты идут по тонкой грани, и инвесторы чуют надвигающуюся бурю. Отсюда и лихорадочный спрос на золото — защитный актив номер один в смутные времена.

Уточнения

Валютный рынок (также Фо́рекс от англ. Foreign Exchange - "зарубежный обмен", иногда FX) — это система устойчивых экономических и организационных отношений, возникающих при осуществлении операций по покупке или продаже иностранной валюты, платежных документов в иностранных валютах, а также операций по движению капитала иностранных инвесторов.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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