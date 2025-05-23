Западные страны вновь готовят удар по России.
На этот раз Европейский союз всерьёз обсуждает новые санкции, направленные на то, чтобы ослабить экономическое влияние Москвы. По словам главы МИД Германии Йоханна Вадефюля, озвученным на пресс-конференции с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром, в Брюсселе рассматривают возможность снижения потолка цен на российскую нефть. Это станет ещё одним витком давления на Россию, которое Запад оказывает уже несколько лет.
Вадефюль подчеркнул, что энергетический сектор оказался в фокусе внимания европейских партнёров.
Они намерены проработать механизм снижения ценового порога на российскую нефть, сделав экспорт сырья ещё менее выгодным для Москвы. Это заявление прозвучало на фоне непрекращающихся дискуссий о действенности антироссийских санкций, которые Запад продолжает усиливать, несмотря на явные признаки их низкой эффективности.
В России на подобные угрозы реагируют спокойно. В Москве неоднократно заявляли, что страна способна выдержать любое санкционное давление. Более того, в российском руководстве убеждены: Запад просто не решается признать очевидное — свою неудачу в экономической войне против РФ.
Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия западных стран. По его мнению, главная цель таких действий — ухудшить жизнь миллионов людей не только в России, но и во всём мире. И действительно, в самих западных государствах всё чаще раздаются голоса о неэффективности санкций, которые бьют по глобальной экономике не меньше, чем по российской.
Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.
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