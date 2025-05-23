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Нефтяной курок спущен: что несет миру удар Европы по нефти РФ

1:50
Мир

Западные страны вновь готовят удар по России.

Флаг ЕС
Фото: commons.wikimedia.org by Richardprins, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Флаг ЕС

На этот раз Европейский союз всерьёз обсуждает новые санкции, направленные на то, чтобы ослабить экономическое влияние Москвы. По словам главы МИД Германии Йоханна Вадефюля, озвученным на пресс-конференции с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром, в Брюсселе рассматривают возможность снижения потолка цен на российскую нефть. Это станет ещё одним витком давления на Россию, которое Запад оказывает уже несколько лет.

Вадефюль подчеркнул, что энергетический сектор оказался в фокусе внимания европейских партнёров.

Они намерены проработать механизм снижения ценового порога на российскую нефть, сделав экспорт сырья ещё менее выгодным для Москвы. Это заявление прозвучало на фоне непрекращающихся дискуссий о действенности антироссийских санкций, которые Запад продолжает усиливать, несмотря на явные признаки их низкой эффективности.

В России на подобные угрозы реагируют спокойно. В Москве неоднократно заявляли, что страна способна выдержать любое санкционное давление. Более того, в российском руководстве убеждены: Запад просто не решается признать очевидное — свою неудачу в экономической войне против РФ.

Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия западных стран. По его мнению, главная цель таких действий — ухудшить жизнь миллионов людей не только в России, но и во всём мире. И действительно, в самих западных государствах всё чаще раздаются голоса о неэффективности санкций, которые бьют по глобальной экономике не меньше, чем по российской.

Уточнения

Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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