Трамп перекрывает кислород: ЕС на грани торговой катастрофы

В мире международной торговли разгорается новый виток противостояния.

Фото: commons.wikimedia.org by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дональд Трамп

Дональд Трамп, президент США, вновь взорвал информационное пространство резким заявлением — переговоры с Европейским союзом (ЕС) зашли в тупик, и теперь Америка готова дать европейским товарам жесткий бой.

В своем любимом формате — на платформе Truth Social — Трамп фактически объявил торговую войну ЕС, предложив ввести 50-процентные пошлины на все европейские продукты уже с 1 июня 2025 года.

По мнению Трампа, Евросоюз десятилетиями попросту паразитировал на американской экономике. Он подчеркнул, что все попытки договориться о справедливых условиях торговли до сих пор ни к чему не привели.

ЕС, по его словам, десятилетиями пользовался США как рынком сбыта, не стесняясь воздвигать торговые барьеры, накручивать налоги на добавленную стоимость и даже организовывать сомнительные судебные процессы против американских корпораций. Итог, как заявил Трамп, печален: ежегодный дефицит торгового баланса США с ЕС превышает 250 миллиардов долларов. И это не просто цифры — это, по его выражению, "плата за лояльность" Европы.

Но это не первый раунд торговой агрессии Трампа. Ещё в начале апреля он объявил о введении 10-процентной базовой пошлины на импорт из большинства стран мира.

Тогда же он ввел особую систему расчета пошлин — для 57 государств тарифы стали плавающими и завязаны на размер торгового дефицита с США.

Логика проста: чем больше страна зарабатывала на Америке, тем больше теперь заплатит. И это начало приносить плоды — более 75 стран уже запросили торговые переговоры со Штатами, надеясь смягчить удар. На 90 дней для большинства из них (за исключением Китая) будут действовать "щадящие" 10% пошлины — но это лишь временная передышка.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.

