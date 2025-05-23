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США на пороге цифрового шпионажа: под личиной правительства скрывается ИИ

Мир

В недрах американского правительства разворачивается скандал, способный подорвать доверие к системе защиты конфиденциальных данных миллионов граждан.

Здание Белого дома в Вашингтоне
Фото: flickr.com by Obama White House from Washington, DC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Здание Белого дома в Вашингтоне

Департамент государственной эффективности США (DOGE), созданный когда-то по инициативе президента Дональда Трампа для оптимизации расходов и реструктуризации федеральных агентств, оказался в центре внимания из-за сомнительного решения.

По информации агентства Рейтер, полученной из осведомлённых источников, DOGE начал активно внедрять чат-бот Grok, основанный на искусственном интеллекте, в работу правительственных структур.

Этот искусственный интеллект был разработан компанией xAI, принадлежащей небезызвестному американскому предпринимателю Илону Маску. Парадокс ситуации заключается в том, что Маск не только создатель xAI и чат-бота Grok, но и человек, возглавляющий DOGE.

Источники утверждают, что использование настроенной версии Grok для анализа данных в госструктурах может нарушать законы о конфликте интересов и ставить под угрозу сохранность секретной информации, касающейся миллионов американцев.

Суть претензий сводится к тому, что сотрудники DOGE вовсю используют Grok для обработки запросов, подготовки отчётов и анализа массивов данных. Один из инсайдеров признался, что всё началось с простого желания повысить эффективность работы с информацией: "Они просто задают вопросы чат-боту, а он выдаёт готовые аналитические материалы".

Однако такая "оптимизация" вызывает вопросы, ведь официально применение Grok не было утверждено даже в министерстве внутренней безопасности США, которому также настоятельно рекомендовали внедрить этого цифрового помощника.

В самом DOGE все обвинения категорически отрицают. Пресс-секретарь ведомства поспешил заявить, что департамент "не принуждал сотрудников к использованию каких-либо конкретных инструментов или продуктов". Но источники Рейтер настаивают на обратном: система уже работает, а значит, риски утечек и злоупотреблений стали как минимум выше.

Уточнения

Grok — генеративный чат-бот на основе искусственного интеллекта, разработанный компанией xAI.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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