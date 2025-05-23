США на пороге цифрового шпионажа: под личиной правительства скрывается ИИ

В недрах американского правительства разворачивается скандал, способный подорвать доверие к системе защиты конфиденциальных данных миллионов граждан.
Департамент государственной эффективности США (DOGE), созданный когда-то по инициативе президента Дональда Трампа для оптимизации расходов и реструктуризации федеральных агентств, оказался в центре внимания из-за сомнительного решения.
По информации агентства Рейтер, полученной из осведомлённых источников, DOGE начал активно внедрять чат-бот Grok, основанный на искусственном интеллекте, в работу правительственных структур.
Этот искусственный интеллект был разработан компанией xAI, принадлежащей небезызвестному американскому предпринимателю Илону Маску. Парадокс ситуации заключается в том, что Маск не только создатель xAI и чат-бота Grok, но и человек, возглавляющий DOGE.
Источники утверждают, что использование настроенной версии Grok для анализа данных в госструктурах может нарушать законы о конфликте интересов и ставить под угрозу сохранность секретной информации, касающейся миллионов американцев.
Суть претензий сводится к тому, что сотрудники DOGE вовсю используют Grok для обработки запросов, подготовки отчётов и анализа массивов данных. Один из инсайдеров признался, что всё началось с простого желания повысить эффективность работы с информацией: "Они просто задают вопросы чат-боту, а он выдаёт готовые аналитические материалы".
Однако такая "оптимизация" вызывает вопросы, ведь официально применение Grok не было утверждено даже в министерстве внутренней безопасности США, которому также настоятельно рекомендовали внедрить этого цифрового помощника.
В самом DOGE все обвинения категорически отрицают. Пресс-секретарь ведомства поспешил заявить, что департамент "не принуждал сотрудников к использованию каких-либо конкретных инструментов или продуктов". Но источники Рейтер настаивают на обратном: система уже работает, а значит, риски утечек и злоупотреблений стали как минимум выше.
Grok — генеративный чат-бот на основе искусственного интеллекта, разработанный компанией xAI.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Певец Дима Билан прокомментировал новость о том, что певец Шаман будет представлять Россию на международном конкурсе "Интервидение".