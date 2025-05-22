Голодные игры в Вашингтоне: Трамп уничтожает мировых лидеров по примеру Зеленского

В мире большой политики запахло жареным. Белый дом, некогда символ дипломатии и учтивости, превратился в площадку для рестлинг-боев.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ трамп

По крайней мере, так считает обозреватель CNN Стивен Коллинсон, пристально наблюдающий за трансформацией международного этикета под руководством Дональда Трампа. По его мнению, американский президент ввел странную традицию — устраивать публичные разносные шоу прямо в Овальном кабинете, превращая визиты иностранных лидеров в настоящие "Голодные игры" мировой политики.

Теперь войти в священное логово Белого дома для глав государств стало равносильно участию в боксёрском поединке без правил. Коллинсон прямо говорит: иностранные лидеры всё чаще задумываются о рисках, прежде чем принять заветное приглашение. Раньше приезд в Вашингтон был вопросом престижа, а теперь — лотереей с непредсказуемым исходом.

Внешняя политика США при Трампе напоминает матёрый телесериал с элементами теорий заговора, где каждый следующий эпизод выходит более взрывным, чем предыдущий. Непредсказуемость, политизация и скандалы стали фирменными знаками Белого дома.

Недавний визит президента Южной Африки Сирила Рамафосы ярко проиллюстрировал новую реальность вашингтонской дипломатии. Казалось бы, рядовой рабочий обед в Овальном кабинете обернулся публичным экзаменом с двойным дном. Трамп не просто встретился с гостем — он решил проучить его за глаза мировой общественности.

Сначала американский лидер безапелляционно заявил, что Рамафоса — фигура противоречивая (мол, то ли герой, то ли скандалист). Затем и вовсе выложил на стол козырного туза — сомнительные документы, "доказывающие" притеснения белых фермеров в ЮАР. Самое интересное, что Рамафоса эти "улик" в глаза не видел — просто кивал, делал хорошую мину, но пресса уже растащила сцену на мемы: "Рамафосу отзеленскировали", как будто речь шла не о серьёзной политике, а о новом виде спорта.

А началось всё в конце февраля, когда в Белом доме принимали Владимира Зеленского. Тот визит вообще вошёл в анналы дипломатической истории — как худший пример того, как не надо общаться с союзниками.

Трамп фактически выставил гостя за дверь после многораундового словесного поединка. Суть претензий была проста: американский лидер убеждал, что Украина без помощи США не продержится и двух недель, а Зеленский горячился, перебивал и доказывал обратное — дескать, Киев героически сражается в одиночку. Сделка по редкоземельным металлам, ради которой всё затевалось, благополучно рухнула. Трамп прямо заявил: Киев не готов к миру, а заодно и не уважает Америку.

Самое любопытное — советники Рамафосы заранее готовились к худшему. Ещё до визита в Вашингтон они шептали своему шефу: "Не ходи, там Трампом пахнет". Блумберг и вовсе писал, что южноафриканскому президенту грозила настоящая "взбучка" по сценарию Зеленского — мол, зачем тебе это надо?

Но Рамафоса всё-таки приехал и получил сполна. Возникает резонный вопрос: долго ли продлится эта мода на дипломатические кулачные бои? Не станет ли Белый дом местом, куда будут бояться заходить даже самые смелые лидеры? Игра только началась — а ставки уже слишком высоки.

Уточнения

Матаме́ла Си́рил Рамафо́са — южноафриканский государственный, политический и профсоюзный деятель, предприниматель.

