Прощай, кошелек: самый неожиданный способ борьбы с преступностью в ЕС

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Франция стоит на пороге революционных изменений в финансовой системе.

Фото: www.flickr.com by Эрик Чан, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Париж

Министр юстиции Жеральд Дарманен выступил с неожиданной инициативой, которая может навсегда изменить привычный уклад жизни французов. Выступая перед сенатским комитетом по расследованию финансовых преступлений, Дарманен предложил радикальную меру для борьбы с наркоторговлей — полную отмену наличных денег в стране.

По мнению главы минюста, именно наличные средства являются основным инструментом наркодилеров, позволяя им оставаться в тени и избегать контроля со стороны финансовых регуляторов.

Дарманен убежден, что переход на виртуальные расчеты лишит преступников возможности свободно оперировать большими суммами денег, не оставляя цифровых следов. "Ликвидация наличности уничтожит точки сбыта наркотиков в криминальных кварталах", — убежден министр, неоднократно высказывавший эту идею ранее.

Однако не все так просто. Несмотря на то, что французы постепенно отказываются от купюр и монет — согласно недавнему исследованию Банка Франции, банковские карты уже обогнали наличные по популярности (62% против 14%) — общество далеко не готово распрощаться с привычными банкнотами. Впервые в 2024 году карты использовались чаще, чем наличные, но для большинства жителей страны возможность платить "наличкой" остается принципиальным вопросом.

Главные аргументы в пользу сохранения наличности — анонимность (именно её ценят 40% опрошенных), мгновенные расчеты без задержек (37%) и возможность лучше контролировать расходы (31%). Более 60% респондентов заявили, что свобода использовать наличные для них важна или даже жизненно необходима.

Уточнения

Жера́льд Дармане́н — французский политик, депутат Национального собрания Франции. Государственный министр, Хранитель печатей, Министр юстиции Франции с 23 декабря 2024 года.

