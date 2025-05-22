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Уроки истории: в ФРГ зреет скандал из-за поддержки правых главой правительства

2:30
Мир

Министр юстиции Штефани Хубиг бросила вызов самой себе и всей стране, призвав всерьёз рассмотреть запрет "Альтернативы для Германии" (АдГ) — правой партии, которая ещё недавно была маргинальной силой, а теперь обгоняет по популярности правящие партии.

Бундестаг
Фото: flickr.com by Paul Korecky, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Бундестаг

Заявление Хубиг в интервью газете FAZ прозвучало как гром среди ясного неба: по её словам, АдГ больше не просто оппозиционная партия, а потенциальная угроза демократии.

Федеральное ведомство по охране конституции Германии уже признало АдГ "явно правоэкстремистской" на всей территории страны. Это не просто этикетка — это фактический сигнал к старту масштабной проверки на соответствие конституции. Хубиг чётко обозначила рубеж: если выяснится, что партия активно и целенаправленно борется против конституционных ценностей, её ждёт запрет.

Но здесь начинается самое интересное. МВД ФРГ должно сначала внимательно изучить заключение ведомства по охране конституции, и лишь потом будет решаться дальнейшая судьба АдГ. Министр юстиции подчеркнула: признание партии экстремистской ещё не делает её автоматически неконституционной. Это тонкий юридический нюанс, но именно он может стать спасительной соломинкой для партии.

Сама история вопроса уходит корнями в начало мая, когда АдГ внезапно получила ярлык правоэкстремистской сразу на федеральном уровне (до этого лишь три региональных отделения — в Саксонии, Тюрингии и Саксонии-Анхальт — носили этот статус). Партия тут же подала в суд, и решение ведомства было приостановлено до окончания разбирательств. Но эффект уже был достигнут: теперь спецслужбы Германии получают расширенные полномочия по слежке за АдГ.

С одной стороны, действующий канцлер Фридрих Мерц (ХДС/ХСС) осторожно комментирует возможный запрет АдГ, призывая не спешить и "не запрещать 10 миллионов сторонников" партии. С другой, сопредседатели АдГ Тино Крупалла и Алиса Вайдель уже назвали действия властей "ударом по демократии" и пообещали бороться до конца.

Но предыстория вопроса ещё более любопытна. В 2023 году Институт прав человека ФРГ выпустил сенсационный доклад: по их мнению, все условия для запрета АдГ уже выполнены.

Уточнения

"Альтернати́ва для Герма́нии" (АдГ) — немецкая политическая партия ультраправой популистской идеологии, основанная в 2013 году.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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