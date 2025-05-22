Вымершая Европа: эта страна имеет шанс уйти в историю из-за смерти населения

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Европа незаметно теряет своё лицо. Пока политики рассуждают о единстве и сплочённости Евросоюза, демографическая карта континента рисует совсем иную картину. Анализ ситуации публикует EADaily.

Фото: commons.wikimedia.org by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Евросоюз

Согласно свежему отчёту Евростата "Демография Европы — издание 2025 года", за последние 20 лет одна страна вырвалась в антилидеры по убыли населения, оставив далеко позади всех своих соседей.

Румыния переживает настоящее демографическое опустошение: за два десятилетия её население сократилось более чем на 2,5 миллиона человек. Это не просто статистика — это миллионы историй, исчезнувших семей, пустеющих деревень и городов, где некогда кипела жизнь. Буквально на глазах страна теряет целое поколение.

Но Румыния не одинока в своей беде. Следом за ней плетутся Польша, потерявшая 1,6 миллиона жителей, и Болгария, недосчитавшаяся 1,3 миллиона человек. Эти цифры не просто сухие выкладки демографов — за ними стоят сломанные судьбы, люди, вынужденные искать лучшей доли за пределами родины.

Парадокс: на фоне общего роста населения Евросоюза (449 миллионов человек, прирост 0,4% в год) существуют целые регионы, стремительно исчезающие с карты Европы. Демографические дыры становятся всё глубже, и это уже не просто внутренняя проблема отдельных стран, а вызов для всей европейской идеи.

Если взглянуть на другую сторону медали, в ЕС есть государства, которые, напротив, могут похвастаться многомиллионными населением. Германия держит уверенное лидерство — 83,4 миллиона жителей (почти 19% всех европейцев). За ней следуют Франция (68,4 миллиона) и Италия (58,9 миллиона). Эти гиганты создают ощущение стабильности, но они же вынуждены компенсировать убыль в других уголках союза.

А есть страны-малютки: Мальта (563 тысячи человек), Люксембург (672 тысячи) и Кипр (934 тысячи). Они едва заметны на общем фоне, но именно они порой задают тон экономическим и политическим процессам в ЕС.

Уточнения

Румы́ния — государство в Юго-Восточной Европе, частично расположенное в северо-восточной части Балканского полуострова.

