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Чому не на державною: Британия заставляет украинцев учить русский

2:15
Мир

Парадокс глобализации: пока на Украине разгораются страсти вокруг запрета русского языка, в Великобритании украинские школьники неожиданно обнаружили новый путь к успеху — изучение русского. Ситуацию разобрало издание EADaily.

Дети в школе
Фото: ru.freepik.com/freepik
Дети в школе

Опрошенные подростки из Украины, ныне ученики британских учебных заведений, поделились неожиданным наблюдением: им активно предлагают сдать выпускной экзамен GCSE (General Certificate of Secondary Education) именно по русскому языку.

По их словам, этот шаг способен существенно улучшить их итоговый балл и открыть двери в престижные колледжи. Инициатива исходит не от государства, а от частных школ, где выбор предметов заметно шире, а преподаватели редких языков, включая русский, всегда на месте.

Выходит, что в то самое время, когда официальные лица Украины ведут непримиримую борьбу с русским языком, британские педагоги видят в нём конкурентное преимущество. Украинская мова, несмотря на всю декларируемую Лондоном поддержку Украины, оказалась не нужна британской образовательной системе — ни в государственных, ни (что удивительно) в частных школах. Никто не спешит организовывать курсы украинского языка, нет ажиотажа вокруг учебников и разговорников. А русский, вопреки геополитике, вошёл в моду.

Этому есть простое объяснение: во-первых, кадры преподавателей русского языка в Британии остались ещё с советских времён, а во-вторых, русский остаётся одним из рабочих языков международных организаций, науки и бизнеса.

В результате украинские дети, ещё вчера говорившие дома на родном языке, теперь рассматривают его как стратегический инструмент для поступления в Кембридж или Оксфорд.

Параллельно в Великобритании разворачивается совсем другая драма. Недавно стало известно о дерзком инциденте в Лондоне: гражданин Украины поджёг дом и машину действующего премьер-министра Кира Стармера. Контртеррористическая полиция начала расследование, но сам глава правительства отказался давать какие-либо комментарии прессе.

Уточнения

Великобрита́ния — суверенное государство у северо-западного побережья континентальной Европы, состоящее из Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии. Соединённое Королевство включает в себя остров Великобритания, северо-восточную часть острова Ирландия и множество более мелких Британских островов.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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