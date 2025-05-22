Бесконечная борьба: Западу нужна новая жертва, которая разделит судьбу Украины

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Запад ведет скрытую игру против России, и политолог Ростислав Ищенко раскрыл истинные мотивы стратегии коллективного Запада.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Кладбище ВСУ

По его мнению, высказанному ресурсу "Военное дело", Европа и США не ставят целью добиться от России моментальной капитуляции, как многие считают. Их план гораздо хитрее и опаснее.

Главная идея, которую Запад пытается внушить Кремлю, заключается в том, что полная ликвидация Украины якобы обернется для России катастрофическими последствиями. Мол, стоит Москве "проглотить" украинские территории, как Запад запустит маховик нескончаемых санкций, вплотную приблизится к прямому военному конфликту, и России придется растрачивать силы не только на восстановление новых регионов, но и на глобальное противостояние с Западом. По их расчетам, многолетнее напряжение истощит российский потенциал, и страна не сможет выдержать такое давление.

Однако, как подчеркивает Ищенко, это вовсе не пустые угрозы. Опасность подобного развития событий вполне реальна. Но вот парадокс: если Россия все-таки "добивает" украинский вопрос, Западу придется срочно искать нового "проблемного подопечного", ведь мало кто захочет повторить судьбу Украины и стать следующим "полигоном" для испытания западных амбиций.

А это автоматически снизит уверенность Запада в своей способности победить Россию. Как следствие, начнет разрушаться и единство западных стран, без которого эффективная санкционная политика становится попросту невозможной.

И тут вскрывается главный секрет западной стратегии. Коллективный Запад не ждет от России сиюминутной капитуляции. Он играет на длительную дистанцию. Его цель — растянуть противостояние на годы, разбив его на удобные этапы: война, зыбкое перемирие, снова война.

На каждом таком витке Запад методично ослабляет Россию, одновременно укрепляя собственные позиции. Это стратегия "малых шагов" — выдавить из Москвы незначительные уступки сегодня, еще чуть-чуть завтра, и так до тех пор, пока глобальная расстановка сил незаметно, но фатально не изменится в пользу Запада.

Уточнения

Ростисла́в Влади́мирович И́щенко — российский (в прошлом — украинский) политолог, пропагандист, бывший дипломат, обозреватель МИА "Россия сегодня".

