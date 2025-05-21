Йеменские хуситы объявили о блокаде израильского порта Хайфа

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Йеменские хуситы заявили о блокаде израильского порта Хайфа.

Фото: https://web.archive.org/web/20161031113144/http://www.panoramio.com/photo/114205892 by qwesy qwesy, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Порт США

"Мы уведомляем все судоходные компании, находящиеся в этом порту или осуществляющие в него рейсы, о том, что в настоящее время он находится в нашем целевом списке", — сказал представитель Яхьи Сари, слова которого приводит агентство Reuters.

В воскресенье поддерживаемая Ираном организация сделала аналогичное заявление относительно международного аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве.

Это происходит на фоне объявленного израильским правительством намерения расширить военную кампанию в секторе Газа.

Ранее премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил, что армия возьмет под контроль "все районы" блокированного анклава.

Уточнения

Хуси́ты (хоуситы, хути; араб. الحوثيون‎ аль-Х̣ӯс̱ию̄н), или «Анса́р Алла́х», также «Ансарулла́», «Ансарулла́х», «Анса́р Алла́» (араб. أنصار الله‎ ʾАнс̣а̄р Алла̄х) — военизированная группировка шиитов-зейдитов (джарудиты), действующая на территории Йемена.

