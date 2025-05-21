Йеменские хуситы объявили о блокаде израильского порта Хайфа

Йеменские хуситы заявили о блокаде израильского порта Хайфа.
"Мы уведомляем все судоходные компании, находящиеся в этом порту или осуществляющие в него рейсы, о том, что в настоящее время он находится в нашем целевом списке", — сказал представитель Яхьи Сари, слова которого приводит агентство Reuters.
В воскресенье поддерживаемая Ираном организация сделала аналогичное заявление относительно международного аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве.
Это происходит на фоне объявленного израильским правительством намерения расширить военную кампанию в секторе Газа.
Ранее премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил, что армия возьмет под контроль "все районы" блокированного анклава.
Хуси́ты (хоуситы, хути; араб. الحوثيون аль-Х̣ӯс̱ию̄н), или «Анса́р Алла́х», также «Ансарулла́», «Ансарулла́х», «Анса́р Алла́» (араб. أنصار الله ʾАнс̣а̄р Алла̄х) — военизированная группировка шиитов-зейдитов (джарудиты), действующая на территории Йемена.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Три страны производят больше половины всей говядины в мире. Но за этими цифрами скрываются неожиданные лидеры, жертвы природы и растущий голод на мясо.